Prozření pěstitele brambor. Snímek s Madsem Mikkelsenem zahajuje festival severského filmu Scandi

Při nedávném udělování Evropských filmových cen bodoval snímek Bastard svými kostýmy, kamerou i hereckým výkonem oblíbeného Madse Mikkelsena. Ten hraje v historickém dramatu volně inspirovaném skutečnými událostmi Ludviga Kahlena, vysloužilého vojáka z německé armády, který se v polovině 18. století ujal úkolu zúrodnit nehostinná dánská vřesoviště a přivést na ně osadníky.

Mínil tím potěšit krále, který si na tomto plánu zakládal, a na oplátku toužil získat šlechtický titul, který by mu zajistil důstojné místo ve společnosti. Syn kuchařky a před vojenskou kariérou bývalý zahradník by tím dal sbohem svému podřadnému postavení levobočka.

Cesta filmového Ludviga za vytouženou metou vede oraništi osetými revoluční plodinou – bramborami. Je to ovšem trudná pouť, již Kahlenovi ještě silně znepříjemňuje sadistický majitel sousedního panství, který nesnese pomyšlení, že by jeho neomezená moc v odlehlém kraji dostala konkurenci.

Ludvig usilovnou dřinou a zaťatostí pomalu dosahuje svého, zároveň však přehlíží, co jsou skutečné hodnoty, o něž má smysl usilovat. Patří mezi ně kupříkladu důvěra bezprizorné holčičky z cikánského tábora, které se Kahlen nejprve ujme, pak ji ale pošle pryč, když se z německých kolonistů vyklubou pověrčiví rasisté a dívku považují za hrozbu.

Scandi 17.–24. ledna 2024

v kinech po celé České republice

Ne vše, ale něco přece se dá také napravit, a tak tento „westernový“ příběh přináší jisté zadostiučinění divákům vyhlížejícím romantický happy end.

Bastarda natočil jako svůj šestý celovečerní snímek Nikolaj Arcel. Předlohou snímku je román Idy Jessenové z roku 2020. Skutečný osud urputného pěstitele Ludviga (von) Kahlena byl pravděpodobně o dost prozaičtější a možná by sám o sobě vydal na jiný, méně efektní, a pro někoho tak cennější film. To by jej ovšem asi musel natočit někdo jiný než tvůrce úspěšné Královské aféry.

Bille August osobně

Přehlídka Scandi uvede celkem deset premiérových titulů, mezi nimi také novinku renomovaného režiséra Billeho Augusta, tvůrce oceňovaných snímků Tanči a křič či Pelle dobyvatel nebo koprodukčních Bídníků, kteří se natáčeli také v Česku. Možná proto se režisér do České republiky ochotně vrací.

Před několika lety představil na Febiofestu svůj film Šťastný to muž, nyní v rámci Scandi osobně uvede Polibek, volnou adaptaci románu rakouského spisovatele Stefana Zweiga Netrpělivost srdce. Bille August se v Praze setká s diváky po projekcích svého filmu 22. ledna v Lucerně a 23. ledna v kině Edison Filmhub.

Další hosté budou návštěvníkům přehlídky k dispozici online – k debatě po projekci thrilleru Birthday Girl v Edison Filmhubu se například 22. ledna připojí dánský režisér Michael Noer.

Typický skandinávský černý humor slibuje podle pořadatelů přehlídky snímek Společně 99, nabízející pohled do stockholmské komuny, kterou tvoří poslední dva členové. Dotazy k tématu budou moci diváci klást režisérovi Lukasi Moodyssonovi opět online po projekci 20. ledna v Edison Filmhubu.

Vedle premiér nabízí Scandi také ohlédnutí za významnými filmy z minulosti – tentokrát to je Muž jménem Ove Hannese Holma a dva filmy Bo Winderberga – Muž na střeše a Elvíra Madigan.