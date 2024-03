Natáčení je něco mezi utrpením a zábavou, říká scénograf oceněného sci-fi Bod obnovy Ondřej Lipenský

Lidovky.cz: Když vám režisér Robert Hloz řekl, že chce udělat sci-fi, nebál jste se, že by mohlo v českých podmínkách vypadat jako nějaká céčková produkce?

Céčkový film jsem určitě nečekal, ale sám jsem nevěřil, jak dobře to může dopadnout. Robert Hloz i producent Jan Kallista byli od začátku přesvědčení, že chtějí jen to nejlepší.

O tom si člověk může myslet své, ale v případě Robertovy neústupnosti a snahy všechno perfekcionisticky dotáhnout se to nakonec v mých očích prokázalo.

Lidovky.cz: Jak moc přesnou představu měl Robert Hloz o scénografii?

Robert tenhle projekt vyvíjel už několik let předtím, než jsem se do něj zapojil, a měl složku s referencemi, kde byly bez přehánění desetitisíce obrázků. Tím se nešlo skoro ani probrat.

Společně s ním a kameramanem Filipem Markem jsme pak dlouho diskutovali o každé věci ve scénáři, nad vším jsme se zamýšleli, jestli to při našem rozpočtu a v našich podmínkách bude vypadat dobře.

Lidovky.cz: Působivý svět budoucnosti v Bodu obnovy dotvářejí i vizuální efekty. Jak moc jste s nimi při své práci počítal?

Všechno jsme točili tak, aby se to dalo případně použít i bez postprodukce. Nikdo totiž nevěděl, jak to bude s celkovým rozpočtem. U panoramat měst jsme věděli, že je budeme nějak digitálně nastavovat. Přesto jsme se je snažili udělat tak, aby to už nějak fungovalo.

Na konci jsme hledali míru, kolik triků má ve filmu být, aby dobře vypadal. Třeba všechna auta musela mít dvojitá světla. Jen u několika jsme si to mohli dovolit vytvořit fyzicky, do půjčených škodovek jsme řezat nemohli, tam jsme museli využít postprodukci.

Lidovky.cz: Jak dlouhou dobu jste s Bodem obnovy strávil?

Tři roky. Natáčení předchází dlouhá fáze hledání lokací, v našem případě byla extra dlouhá, protože jsme ten film začínali točit třikrát, z finančních důvodů.

V každé fázi jsme týdny sháněli lokace, jezdili jsme po celé republice, hodně i po Slovensku a pak taky v Polsku. Všechno jsme nafotili a pak dlouho diskutovali. Něco vypadá úžasně, když jste na místě, ale po měsíci už vám to nepřipadá jako to pravé...

Jakmile máte celky, máte už na čem stavět. Kluci začnou promýšlet, jak je budou záběrovat, pak se začneme bavit o interiérech, paralelně řešíte rekvizity.

U současných či dobových filmů stačí rekvizity nějak nasměrovat a rekvizitáři vám něco nabídnou. U Bodu obnovy jsme museli všechno nakreslit a vymyslet, jak se to dá vyrobit.

Lidovky.cz: Byla pro vás práce na žánrovce zábavnější než jiné?

Bod obnovy je v Česku ojedinělý projekt, i proto to bylo úžasné a určitě by mě něco podobného bavilo i dál. Ale na práci scénografa mě nezajímá jen ta výtvarná část. Baví mě si přečíst scénář, bavit se o něm s režisérem, snažit se mu pomoct v rámci své škatulky.

Natáčení je vždycky živý proces. Věci musíte vymyslet hodně dopředu, a stejně je pak zachraňujete na poslední chvíli. Je to vlastně něco mezi utrpením a zábavou. Všichni pořád trpí a na konci jsou smutní, že už to končí. U Bodu obnovy to bylo ještě znásobené.

Lidovky.cz: Vypadá ve filmu Praha roku 2041 tak, jak si myslíte, že by mohla opravdu vypadat?

Já bych řekl, že v Bodu obnovy nevidíme Prahu, ale nějaké středoevropské město budoucnosti. Chápu to tak, že ten film spíš poukazuje na možný vývoj a střet historického a moderního.

Musel jsem tu představit vizi budoucnosti v pár záběrech. Bod obnovy tak z mého pohledu spíš ukazuje různé cesty vývoje, než že by říkal, takhle bude vypadat Praha za dvacet let. I proto jsme využili mix Prahy, Varšavy a Bratislavy.

Lidovky.cz: V Bodu obnovy se lidé po předčasné smrti mohou nechat oživit ze zálohy. Chtěl byste, aby taková možnost existovala?

Člověk by asi byl za tu technologii rád, ale současně narušuje nějakou křehkost a rovnováhu života na planetě, tak možná úplně správné to není. Nevím. Ale zajímalo by mě, jaký vliv by taková technologie měla třeba na křesťanství.

Lidovky.cz: Co pro vás znamená zisk Českého lva?

Je to velká pochvala nejenom mně, ale všem lidem, kteří na filmu pracovali. Všechny projekty nicméně dělám se stejným nasazením a bez očekávání Českého lva. Cena je skvělé zadostiučinění, ale moje práce není o cenách.