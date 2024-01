Frankenstein vs. Pygmalion. Dětský mozek v ženském těle jako motor emancipace je i na dnešní dobu odvážná vize

Čím to, že se z filmu založeném na bizarní historce o ženě s vyměněným mozkem stal takový hit? Možná už jen proto, že se svým námětem i zpracováním výrazně vymyká víceméně realistickému standardu současné kinematografie.

I nové dílo řeckého režiséra Yorgose Lanthimose (* 1973) totiž plyne na vlně radostně potměšilé imaginace, snímkem probleskne odkaz Fritze Langa a zpodobnění evropské civilizace v 19. století může vzdáleně upomenout třeba na filmy Karla Zemana.

Další body přináší vynikající herecké obsazení – Lanthimos si mimo jiné zopakoval spolupráci s Emmou Stoneovou, která si oscarovou nominaci vysloužila už v jeho minulém filmu Favoritka.

A pak je tu příběh, který na jedné straně okouzluje svou nevázaností, zároveň ovšem příkladně vyhovuje poptávce po zřetelné angažovanosti.

Žena není husa

Chudáčci vycházejí z knižní předlohy skotského spisovatele Alasdaira Graye z počátku 90. let, kterou do scénáře převedl Tony McNamara (mimo jiné tvůrce komediálního seriálu Veliká, který s Lanthimosem spolupracoval již na Favoritce).

Základ příběhu je vykřesán ze střetu frankensteinovského motivu s pygmalionským: geniální a podivínský vědec Godwin Baxter (zkráceně God čili Bůh) ve své laboratoři uprostřed viktoriánského Londýna stvoří mladou ženu Bellu s mozkem malého dítěte.

Rozpor je zpočátku extrémní, Bellin mozek však rychle zraje, a tak leckdo ani nepostřehne, že je něco v nepořádku. Na rozdíl od jiných Godwinových výtvorů, jako je třeba husa se čtyřma nohama.

Mladý Godwinův asistent Max se proto bez velkých rozpaků stává Belliným snoubencem. Než však dojde k sňatku, vstoupí do hry úlisný právník Duncan, který Bellu přesvědčí, aby se s ním vydala na plavbu podél evropských břehů.

Bella, která ve svém urychleném vývoji nedávno objevila kouzlo sexuální slasti, nevidí žádný důvod, proč by se měla omezovat ve své touze po dobrodružství a experimentu. To Duncanovi zpočátku vyhovuje, Bellin rapidní intelektuální růst jej ovšem brzy začne obtěžovat a její svobodomyslnost trýznit.

Bellu mj. šokuje apokalyptický pohled na chudé tohoto světa, jejž jí předestře nihilistický spolucestující intelektuál, a inspiruje ji setkání s jeho moudrou partnerkou.

Po vylodění se Bella v Paříži emancipuje prací ve veřejném domě, zatímco ze zchudlého Duncana se stává troska. To ovšem samozřejmě není konec dramatického vývoje, Bellina horoucí touha po poznání ji vede na medicínské přednášky i do náruče černé přítelkyně.

Když se pak Bella vrátí do Londýna, „God“ se nestačí divit. Navzdory všemu to vypadá, že přece jen dojde na sňatek s tvárným Maxem – to by ale bylo pořád ještě příliš jednoduché...

Nešťastné stvoření Bůh

Hlavní hrdinka Bella (Emma Stoneová) se pohybuje viktoriánským světem v krátké sukýnce a ohromuje okolí včetně svého průvodce Duncana svou dětskou bezprostředností i neprůstřelnou logikou, s níž boří konvence a stereotypy – to je hlavní zdroj kýžených komických efektů, ale také prostředek k vyjádření vážněji míněného poselství Chudáčků.

Dychtivý dětský mozek v dospělém ženském těle zkrátka urychlil hrdinčinu emancipaci takovým způsobem, že i dnes taková prezentace příběhu sexuálně a intelektuálně svobodné ženy může působit jako odvážná. (I když se jí ve skutečnosti dostává potlesku a poct.)

Chudáčci Irsko, VB USA 2023 Předloha: Alasdair Gray

Scénář: Tony McNamara

Režie: Yorgos Lanthimos

Hrají: Emma Stoneová, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Remy Youssef Premiéra: 25. ledna 2024

Lanthimosův film má nicméně ještě další hrdiny, mezi nimiž vyniká zejména Godwin – Bůh v podání vynikajícího Willema Dafoea. Skvělá maska učinila z jeho tváře kubistický artefakt, nepřetržitě připomínající, že on sám je truchlivým výsledkem jakýchsi hrozivých experimentů svého otce, o nichž se občas zmíní.

Zvrhlost a brilantní intelekt se u Godwina pojí s laskavostí a činí z něj bezmála tak dojemnou figuru, jakou je jeho výtvor Bella. Koneckonců jistý soucit může chvílemi budit i operetní seladon Duncan (Mark Ruffalo), jehož Bella po všech stránkách přerostla, i když ten je tu skutečně přítomen především jako ukázkový představitel poražené třídy nadutých „pánů tvorstva“.

Yorgos Lanthimos si se všemi prvky svého díla hraje s labužnickým požitkem, který předpokládá i u diváků: proto jeho komedie trvá více než dvě a čtvrt hodiny. Patřičně naladěné publikum jistě nudit nebude.