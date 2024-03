Záhada jménem Kosmonaut z Čech. Vesmírnou misí s přídechem východoevropské exotiky díru do světa asi neuděláme

Byla to trochu záhada, už když byl projekt netflixovského filmu Kosmonaut z Čech ohlášen, a záhadou to zůstává i po uvedení výsledného výtvoru. Co tolik nadchlo mezinárodní tým v čele s režisérem Černobylu Johanem Renckem, že se rozhodl publiku zprostředkovat příběh o cestě kosmonauta Jakuba Procházky se zásobou tatranek k mlhovině vesmírného prachu?