Dílo Toyen se prodalo za 37 milionů, aukce lákala i na ženský akt od Kupky

Nedělní aukce Galerie Kodl na pražském Žofíně představovala kolekci výtvarného umění v širokém záběru 19. a 20. století s přesahem do současné tvorby. Dražily se i dvě široké veřejnosti dosud neznámá plátna Toyen. Konkrétně olej na plátně Un vide, un silence z roku 1960 a dále o deset let starší kombinovaná technika (olej a písek) nazvaná Puis, Plus Tard.

„Pochází z období, kdy se autorka již natrvalo usadila v Paříži a zapojila se do činnosti surrealistické skupiny po boku Andrého Bretona. Puis, plus tard (Potom, později) z roku 1950 navazuje na její první významný pařížský cyklus kreseb Ani křídla, ani kameny: křídla a kameny a pracuje v něm s výrazným motivem zrcadlení,“ uvedla mluvčí galerie Terezie Kaslová.

Začínalo se na patnácti milionech, dílo se prodalo za něco přes 31 milionů, tedy za 37,44 milionu korun včetně aukční přirážky. Jde o nejdražší dílo malířky z jejího poválečného období, upozorňuje ČTK.

„Druhý obraz, Un vide, un silence (Prázdno, ticho) z roku 1960, pochází přímo z pozůstalosti Toyen. Noční scéna s tajemnými tvory reflektuje proměnlivost snů, již nám autorka předkládá až abstrahujícím jazykem,“ dodala k zásadním položkám dražby. Un vide, un silence začalo na dvanácti milionech a prodalo se za 18,48 milionu korun včetně aukční přirážky.

Nejdráže prodaným obrazem Toyen na českých aukcích je však od roku 2021 obraz Cirkus z 20. let 20. století. Nový majitel za něj zaplatil konečnou cenu 79,56 milionu korun.

S třetí nejvyšší počáteční částkou (7 milionů) startoval olej na plátně Čtenářka (1895) od Františka Kupky. Jednalo se ranou malbu jednoho z našich světově nejznámějších moderních umělců. Kupka byl přitom v aukci zastoupen hned třikrát. „Představuje jak na čistě intelektuální rovině (návrh obálky ke knize Tvoření v umění výtvarném), dále z hlediska angažovaného umění (Návrh legionářského praporu), tak zcela výjimečnou, dosud neznámou, bezprostředně smyslnou a nově objevenou ranou malbou Čtenářka,“ upřesňuje Kaslová. Právě Čtenářka se nakonec prodala za 8,76 milionu korun.

Mezi dalšími položkami nedělní aukce zmiňme Tanec v zahradě (1946) od Karla Černého a dále díla Mikuláše Medka, Emila Filly, Alfonse Muchy, Josefa Čapka, Františka Muziky či Antonína Slavíčka. Zájemci mohou dražit i online na aukčním portálu Artslimit.com.

Aukční den zahájila dobročinná aukce pro Centrum Paraple, vynesla přes 1,1 milionu korun. Nejdražší položkou z jedenácti nabízených děl se stalo neobvyklé spojení jízdního kola a obrazu Festka dražené pod názvem Scalatore & Festka #1. Obraz a kolo se vydražily za vyvolávací cenu 500 tisíc korun, i s provizí za něj kupec zaplatí 600 tisíc korun.