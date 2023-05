Bookerovu cenu si poprvé odnesl bulharský spisovatel. Gospodinov zaujal „románem plným melancholie“

Mezinárodní Bookerovu cenu pro díla přeložená do angličtiny letos získal bulharský spisovatel Georgi Gospodinov za román Time Shelter (Úkryt před časem). Porota v Londýně dříve při vyhlašování finalistů upozornila, že je to vůbec poprvé, kdy se do finále dostalo dílo přeložené z bulharštiny. Několik děl Gospodinova bylo v minulosti přeloženo do češtiny, oceněný román mezi ně zatím nepatří.