Hudba ho zachraňovala. Živý televizní snímek líčí Bohuslava Martinů hlavně jako člověka

Přiblížit život klasika zejména ve filmovém či televizním portrétu má nejedno úskalí a může se stát, že vznikne edukativní velebná oslava. Hraný dokument Můj život s Bohuslavem Martinů, který natočil Jakub Sommer, se tohoto nebezpečí vyvaroval a vznikl živý snímek líčící skladatele jako člověka z masa a kostí, který miloval to, co dělal, a to nelze bez určitého druhu sobectví. A zároveň diváci dostanou podstatné informace o jeho hudbě.