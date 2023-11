Umění zpívat o šťastné lásce. Nové album Anny K. působí až očišťujícím dojmem

Kdysi jeden muzikant pronesl zajímavý postřeh o Ivanu Hlasovi. Řekl, že je to jeden z mála českých tvůrců, kteří umějí důvěryhodně zpívat o lásce, a to dokonce i o té šťastné.

Anna K. se s Ivanem Hlasem přátelila už dávno předtím, než se stala populární zpěvačkou. A v souvislosti s novým albem Údolí včel lze říci, že se tohle přátelství zúročilo, protože přesně to, tedy důvěryhodné, papírem nešustící, evidentně prožité písničky o tom, proč je dobré mít vedle sebe někoho, kdo s námi drží v dobrém i zlém, jsou tu jedna vedle druhé.

Ne že by takto vyznívající songy už předtím neměla Anna K. v repertoáru, ale jejich koncentrace na Údolí včel prostě zaujme už na první poslech. V době, kdy se ve všech žánrech včetně toho nejkomerčnějšího světového popu všichni předhánějí, aby se vyzpívali ze svých průšvihů a depresí, působí taková kolekce nesmírně občerstvujícím, skoro až očišťujícím dojmem.

Neuvěřitelné partnerství

Výhodou Anny K. je, že má vedle sebe životního partnera, který je zároveň jejím nejbližším spolupracovníkem a nejen v případě této desky výhradním autorem hudby i textů. S Tomášem Varteckým začala zpěvačka spolupracovat už na svém třetím a dlouhou dobu nejvýraznějším albu Nebe z roku 1999.

Je to přitom vlastně neuvěřitelný tvůrčí pár. Anna K. je odkojena prostředím jazzového klubu Reduta, kde pracoval její otec, a divadla Semafor, v němž účinkovala už jako teenagerka. Jako zpěvačka pak debutovala albem Já nezapomínám, které přineslo – nic ve zlém – zcela zapomenutelný čirý střední proud.

V době, kdy Anna K. vstoupila na scénu, prožíval Tomáš Vartecký hvězdné hodiny se svou kapelou Kurtizány z 25. avenue, s dready po pás (které mu, stejně jako kapela, vydržely dodnes) hrál na kytaru divoký tvrdý rock, skoro by se chtělo říct, že z něj šla na klubových pódiích hrůza.

Po boku Anny K. v sobě Vartecký objevil skladatele nosných poprockových hitů, a to nejen v hudební, ale i textové rovině, a zpěvačku jimi od té doby až na malé výjimky naplno zásobuje. Je otázkou, nakolik všechna tahle fakta musí člověk vědět na to, aby si naplno vychutnal Údolí včel, ale zdá se, že tentokrát víc než kdykoli předtím je celé album skutečně autentickou výpovědí o téhle životní i umělecké dvojici v jednom.

A pokud je posluchač s tímhle veřejně nijak neutajovaným pozadím obeznámen, prostě se nemůže představy o vzniku písniček v jejich domácím studiu ve Vraném nad Vltavou zbavit. Není k tomu ani důvod.

Bez dohánění vlaku

Anna K.: Údolí včel Brainzone 2023

Skvělými vzorky řečeného jsou už úvodní tři singly, které postupně Anna K. dávkovala veřejnosti: titulní Údolí včel, Na malou chvíli a O Tobě i o mně. Bez velkých slov a načančaných textových či hudebních gest nebo vypjatých vokálů zpěvačka naprosto civilně vypráví o lásce z různých úhlů, včetně drobnokresby nepatrných detailů.

Nejde o žádnou vrcholnou poezii, pořád mluvíme o písničkových textech v rámci hudebního mainstreamu, ale všechno tu do sebe zapadá a hlavně si to nehraje na nic, co to není.

A to nejen žánrově, ale také věkově: Anna K. ani Vartecký ze sebe nedělají věčně mladé diblíky, nesnaží se dohánět nedohnatelné vlaky dvacátnické popmusic, skládají, hrají a zpívají v duchu hudby, na které vyrostli a kterou nemají důvod ze svých hlav a srdcí vytěsňovat. Posluchače pak nemohou nenapadat při poslechu převažujících kytarových aranžmá kapely jako U2, R.E.M. nebo třeba Varteckého milovaní The Cure.

Skvělý je i zvuk a mix nahrávek. Část alba posvětil svou rukou americký producent a pětinásobný držitel Grammy Chris Lord-Alge, který má v portfoliu práci na albech takových hvězd, jako jsou Joe Cocker, Tina Turner, Green Day nebo Muse, masteringu se zhostil několikanásobný nominant Grammy Dale Becker.

Album zní skutečně výborně, ale upřímně řečeno, je z těch, jež by mohla znít téměř jakkoli – v tomto případě jsou tím nejpodstatnějším samotné písničky a jejich důvěryhodná interpretace.

A té si bude možné naživo užít třeba na nadcházejícím akustickém turné Anny K., které začíná právě dnes, ve čtvrtek 9. listopadu, v Chomutově, anebo 25. dubna příštího roku v pražském Foru Karlín a o dva dny později v brněnském Sono Centru, kde zpěvačka toto výjimečné album pokřtí.