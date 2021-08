Zátopek je jen další národní mýtus. Jenže když se na něco dlouho čeká, nehodí se říkat, že to za to nestálo

Film Zátopek, na nějž se kvůli koronavirové pandemii čekalo celý rok, se právem stal největší událostí znovu oživeného karlovarského filmového festivalu. Přispělo k tomu i celé to čekání, které se nakonec stalo nejsilnější marketingovou zbraní: když se na něco čeká tak dlouho, když se na něco tak strašně těšíme, málokdo si potom troufne říct, že to vlastně ani nestálo za to.