Trénovala jsem specifický Danin styl, říká Martha Issová, představitelka Zátopkové z nového filmu

Rozhovor

Za pár dní jde do kin nový film Davida Ondříčka Zátopek, v němž Martha Issová hraje olympijskou oštěpařku, Zátopkovu ženu Danu. Člověk by už předem, aniž snímek viděl, dokázal vyjmenovat řadu důvodů, proč by se mu nemusel líbit. Tak třeba: Má vůbec smysl točit film o skutečných sportovních ikonách, když existuje spousta dokumentárního materiálu? Není trapné vidět nějakého herce usilovně se snažícího vypadat jako Zátopek? A je Martha Issová, režisérova partnerka, aspoň v něčem slavné oštěpařce podobná?