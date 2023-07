Russell Crowe: Své dokumenty zatím nemůžu zveřejnit. Čekám až pár lidí umře

Komplimenty na adresu Karlových Varů a zdejší filmové přehlídky nešetřil Russell Crowe už v pátek při přebírání Křišťálového glóbu za přínos světové kinematografii. I na nočním koncertě uskupení Indoor Garden Party posluchačům slíbil, že si své dojmy nenechá pro sebe a slávu Karlových Varů bude šířit po světě. Totéž zopakoval i na dnešní tiskové konferenci.

Hodně prostoru věnoval své hudební kariéře. Jeho včerejší koncert před Thermalem nabídl posluchačsky přívětivý mix popu, rocku, soulu a folku poskládaný z původních skladeb i coververzí písní od tvůrců jako Leonard Cohen nebo Dire Straits. Vystoupení ve Varech završilo turné Croweovy skupiny Indoor Garden Party.

Hudby se nevzdám

Crowe o své hudební tvorbě a koncertování s Indoor Garden Party natáčí i dokumentární film Last Breath, a to už od roku 2011. „Je to o mém propojení s hudbou. To se datuje od stejného věku, kdy jsem začal s herectvím,“ řekl Crowe s poukazem na velmi rané počátky své herecké kariéry – v televizi a divadle hrál už v šesti letech.

„Má to stejný zdroj energie, napsat písničku nebo vytvořit roli. Ten dokument ukáže, jak jsem se ponořil do hudby, ukazuje koncerty v New Yorku, v Londýně, Leedsu, Dublinu po celé Austrálii, a nejnověji také v Itálii a tady v Karlových Varech.“ Dokument chce podle Crowea ukázat, jak důležitá je pro něj hudba i přes to, že by měl možná podle někoho všechnu svou tvůrčí energii napřít do herectví. „Hudba je pro mě hluboká kreativní záležitost, které se nevzdám, bez ohledu na to, kolik lidí mi říká, že bych toho měl nechat, budu v tom stejně pokračovat.“

Nepohodlná pravda

Russell Crowe ovšem hovořil také o jiných dokumentech, které jako režisér natáčí. „Natočil jsem tři celovečerní dokumenty, z nichž jsem se ale dva neobtěžoval zveřejnit,“ řekl s potutelným úsměvem. „Protože abych je mohl uvést, musel bych je udělat právně přijatelné. A to podle mě tak nějak ničí celý jejich smysl.“ O tématu svých nezveřejněných filmů ale mnoho konkrétního nedodal. „Jsou to dokumenty o specifických subjektech, kde se o nich říká pravda, ale nikdo se za ni nechce postavit tím, že by dokumenty uvedl, protože by ho to uvedlo do právně riskantní pozice. Takže budu muset počkat, až pár lidí umře, a potom s těmi dokumenty vyjdu ven,“ uzavřel Crowe s nezřetelnou mírou nadsázky.

Budu jako Ridley Scott, nebo už o mě neuslyšíte

Russell Crowe se vyjádřil i ke svým šedesátinám, které oslaví příští rok. „Jako svůj vzor beru režiséra Ridleyho Scotta,“ prohlásil. „O jeho věku se nahlas nemluví, protože chce nejspíš působit jako mladší kvůli pojišťovně, ale podívejte se na něj – řídí produkce v hodnotě milionů dolarů, uhání stále kupředu, objevuje nové věci. Takový chci také být,“ řekl Crowe. „Anebo,“ dodal, „prostě skončím. A už o mě neuslyšíte. Ještě jsem se úplně nerozhodl, co z toho to bude.“