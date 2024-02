David Koller opouští kapelu Lucie. Odehrají spolu koncerty do konce léta

„David Koller se rozhodl opustit skupinu Lucie. Rozcházíme se v dobrém a dohodli jsme se, že společně odehrajeme všechny nasmlouvané koncerty do konce letních prázdnin,“ stojí v prohlášení vydané skupinou. Koller zároveň i uvedl, že v současnosti by se chtěl především věnovat svým vlastním hudebním aktivitám a rodině.

Skupina Lucie se má letos představit na putovním festivalu Hrady CZ, který čítá celkem osm zastávek. Podle pořadatelů by měla kapela zahrát i s Davidem Kollerem. „Pokud vím, a je to i v tom (Kollerově) prohlášení, tak do konce léta bude hrát Lucie v původní sestavě,“ říká spolupořadatel festivalu Michal Šesták. Kapela v neděli na svém Facebookovém profilu uvedla, že se s bubeníkem Kollerem rozchází.

„Bude to zřejmě poslední příležitost vidět skupinu takhle pohromadě,“ dodává spolupořadatel a upozorňuje, že poslední zastávka Hradů je na samém konci letních prázdnin, tedy 30. a 31. srpna na hradu Bezděz v Libereckém kraji.

Odchod Kollera od kapely Lucie ale někteří předpověděli již v roce 2023. Tehdy se bubeník a hudební skladatel výrazně blýskl právě na své sólové dráze, to podle kritiků prokázalo i jeho velmi zdařilé album LP XXIII.

S kapelou se rozešel už v roce 2005, dohromady se dali až o po sedm let později na soukromém koncertě pro miliardáře Petra Kellnera v pražském Rudolfinu a o dva dny později kapela oznámila, že na jaře následujícího roku zahraje v původní sestavě na koncertech pro Kapku naděje. V roce 2018 pak po návratu vydali první a zatím jediné album EvoLucie.

Koller na sebe také upozornil při festivalu Benátská!, kde se projevily jeho názory vůči Rusku, kdy sám tuto zemi vnímá jako teroristickou. Na Ukrajinu dokonce vyrazil s várkou potřebných věcí, a to dva dny po vypuknutí konfliktu.

„Půjčili jsme si se ženou dodávku a jedeme na hranice pomoct lidem, kteří utíkají před Putinovým peklem. Pokud máte příbuzné nebo známé, kteří potřebují vyzvednout na slovensko-ukrajinských hranicích a přivézt do bezpečí, napište mi sem,“ prohlásil tehdy Koller.

Bývalý frontman legendární kapely Lucie je už roky známý i tím, že se k politické situaci vyjadřuje otevřeněji než většina jeho kolegů z branže. „Umělci by neměli stát stranou,“ řekl už před časem.