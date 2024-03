Žádný nejistý popleta. Šlitr byl cílevědomý workoholik s uzlem na duši, říká přední „semaforolog“ Lukáš Berný

Lidovky.cz: Jste ročník 1978, to znamená, že slavnou semaforskou éru Šlitra a Suchého znáte jen zprostředkovaně. Jak a kdy jste se k ní dostal?

Může za to písnička Krajina posedlá tmou, ačkoliv to paradoxně vlastně není styl hudby, který bych někdy poslouchal. Já jsem byl vždy ponořený spíš do Beatles, Hollies, psychedelických Moody Blues...

A k tomu ta Krajina moc nejde, nicméně nějak zadrnkala na mou vnitřní strunu, tak jsem si tehdy půjčil CD písní S+Š a okamžitě mě to vzalo. Paradoxně ne ty nejslavnější hity, spíš trochu méně známé písničky jako Kdo ví, Mississippi, Nevyplacený blues, Rezavý dvojplošník...