Nepřítelem hrdiny je klimatická změna. Tlak na televize a producenty se stupňuje

Hrdinové nemusí po vzoru antických hrdinů čelit jen rozmaru klimatickou změnou rozběsněných přírodních živlů, ale mohou svou povinnost k přírodě splnit i skromnějšími kroky - pro začátek stačí například řídit elektromobil, jíst veganskou stravu a nepoužívat k vaření palmový olej.

Z velkých společností se k volání připojila evropská satelitní televize Sky TV. Ta dokonce najala tým specialistů, jenž má za úkol přijít s konkrétními návrhy na změnu. Televize je i jedním ze sponzorů právě probíhajícího světového summitu za klima Cop26.

V rámci behaviorální strategie je možné, že diváci ochranou klimatu dosud „nepolíbení“, se budou na celou problematiku dívat jinak, když ji uvidí i ve svých oblíbených filmech a seriálech. Podle Sky TV je vhodné s tím začít už u dětí.



Paradoxně právě Sky TV nemá „zameteno před vlastním prahem“, protože její výkonné ředitelce Daně Strongové je opakovaně vytýkána záliba létat po světě osobním tryskovým letadlem.

Jedním z děl poslední doby, jež se točí okolo klimatické změny, je například seriál Expanze (The Expanse). Neustále zhoršování skleníkového efektu vede k tomu, že Arktida i Antarktida roztají a hladina světových oceánů se zvedne o více než dvacet metrů. Seriál televize SyFy skončil po třetí sérii, aby ho následně odkoupil a pod svá křídla vzal gigant Amazon. Letos se dočká své již šesté série.

Mimochodem, v roce 2020 vznikla globální internetová televize Climate Change TV, jež celý den informuje své publikum jen a pouze o věcech spojených s klimatickou změnou.

Se snahou donutit televize a producenty více se zabývat klimatickou změnou odstartovala vlastně již v roce 2014. Několik členů americké Demokratické strany (včetně kandidáta na prezidenta z roku 2016 Bernieho Sanderse) odeslalo otevřený dopis americkým televizím s prosbou většího věnování se klimatické krizi především v nedělních talk-show, které si pouští k obědu miliony Američanů.

Přečti si, jak zemřeš

Klimatická změna je horkým tématem i v literatuře. Žánr cli-fi (zkratka pro klimatickou fikci), podžánru vědecké fantastiky, se zaměřuje hlavně na to, jak lidé škodí životnímu prostředí. K vzestupu tohoto žánru pomohla i mladá aktivistka Greta Thunbergová.

Za prvního zástupce tohoto žánru můžeme označit už francouzského spisovatele Julese Verna. V románu Zmatek nad zmatek (česky například nakladatelství Omega, 2016) z roku 1889 se těžaři snaží vychýlit výbušninami zemskou osu. To by pochopitelně mělo nedozírné klimatické následky. Jejich pokus se naštěstí nepovede, takže je lidstvo katastrofy ušetřeno.



Cli-fi jako podžánr pak existuje od roku 2013, kdy termín jako první použila moderátorka Angela Evanciová v rozhlasovém pořadu rádia NPR. Popsala jím knihu Odds Against Tomorrow (česky něco jako Argumenty proti zítřku) spisovatele Nathaniela Riche (česky nevyšla). Riche k napsání knihy inspiroval spoušť, kterou za sebou koncem roku 2012 zanechal hurikán Sandy. Podle vědců k Sandy přispělo i globální oteplování.

Globální oteplování způsobené emisemi oxidu uhličitého (CO2) je velmi častým, dost možná i nejčastějším tématem klimatické fikce. Žánr i díky mladé aktivistce Gretě Thunbergové, která na tento problém soustavně upozorňuje, zažívá ohromný nárůst v popularitě.

Alespoň částečně se cli-fi dotýkají i některá díla známých spisovatelů. Patří sem například i Solar Iana McEwana (česky Odeon, 2019) nebo Kniha zvláštních nových věcí od Michela Fabera (česky nakladatelství Zlín, 2016).

Některé díla zase klimatické změně odporují, ačkoliv i tak zaměřením patří do tohoto žánru. Nejznámějším příkladem je román Říše strachu spisovatele Michaela Crichtona (česky Knižní klub, 2006). Podle Crichtona je klimatická změna půdou pro bludy a „ekoterorismus“.

Má tedy cli-fi agitační funkci? Nepochybně ano. Stejně jako u každého jiného typu literatury platí, že čtenář si z něj odnese jen to, co sám chce. Pro odpůrce klimatické změny se jedná minimálně o poutavé náhledy do katastrofických scénářů.