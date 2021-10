Šmejděníčko u tvorů noci. Síla upírského seriálu spočívá ve skvělém obsazení

V roce 2014 natočili filmaři novozélandští Jemaine Clement a Taika Waititi, který se později proslavil jako režisér posledního Thora nebo Králíčka Joja, hororovou komedii Co děláme v temnotách (What We do In the Shadows). Komedii o partě spolubydlících amerického střihu osvěžili tím, že oni tři parťáci (dva z nich hrají sami autoři) jsou nesmrtelní upíři.

Upíří problémy

Kde by americký humor postavil zápletku třeba na tom, že jeden ze spolubydlících má přítelkyni, která ostatním příliš „nevoní“, upíří strasti pocházejí od toho, že je každý z pánů z jiné historické epochy a adaptace na moderní dobu ani u jednoho jaksi neproběhla, ačkoliv na to každý měl přinejmenším pár stovek let.

Co děláme v temnotách (What We Do in the Shadows, USA, 2019, TV seriál, 3 série) K vidění na: HBO, HBO GO Žánr: komedie, horor Režie: Taika Waititi, Jemaine Clement Scénář: Jemaine Clement, Josh Lieb, Tom Scharpling, Duncan Sarkies Hrají: Kayvan Novak, Harvey Guillen, Natasia Demetriouová, Matt Berry, Mark Proksch, Alexandra Henriksonová

Situaci nenapomáhá ani fakt, že upíři žijí ve Wellingtonu, skromné novozélandské metropoli, jež pro tvory noci není příliš vhodným lovištěm. Na kultovní počin navázali Clement a Waititi v roce 2019 televizním seriálem. Ten se na rozdíl od filmu, u kterého si tvůrci mainstreamový úspěch nejspíše ani nepředstavovali, honosí větším rozpočtem a okrajový Wellington vyměnil za předměstí New Yorku. Nová je i parta krvesajů, které znovu trápí problémy pro upíry typické, například jak ovládnout svět nebo se nepozvracet po požití pizzy.

Seriál je stejně jako film před ním natočen metodou mockumentary (mockumentáře), tedy zinscenované parodie ve stylu seriózního dokumentárního díla. Divák se prostřednictvím filmového štábu z první ruky dostane do upírského příbytku a zažívá z první ruky „šmejděníčko“, za které by se nemusel stydět žádný díl Prostřena. Díky štábu s kamerou za zády mohou postavy promlouvat k divákům a bořit čtvrtou stěnu.

A kdo že dům jako vystřižený z Addamsovy rodiny obývá? Upír Nandor Neúprosný (Kayvan Novak) je bývalý slavný dobyvatel z bohem (a všemi ostatními) zapomenuté země Al Quolanudaru. Osmanský divoch žije převážně ze své legendy, protože ve skutečnosti je krotký jako kotě. Po boku má svého oddaného lidského sluhu Guillerma (Harvey Guillen), jehož jediným snem je stát se upírem. Fakt, že si jeho pán nepamatuje ani jak dlouho u něj Guillermo slouží, splnění jeho tužby příliš nenahrává.

Posedlý Brit Laszlo

Britský gentleman Laszlo Cravensworth (Matt Berry) je sice sexem posedlý degenerát a nejspíš i skutečný Jack Rozparovač, ale z upíří party je nejvíc nohama na zemi, pokud se tak dá hovořit o někom, kdo z místa na místo lítá jako netopýr. Jeho manželka, řecká upírka Nadja (Natasia Demetriouová), přináší do domu potřebnou ženskou rozvahu, kterou jen občasně naruší dobře mířenou sprchou řeckých nadávek na některého ze svých společníků. Partu uzavírá energetický upír Colin (Mark Proksch), nudný úředníček, jenž se neživí krví, ale vysává energii ze svých kolegů v práci dlouhými monology o plísni na nohou.

Humor Co děláme v temnotách je suchý, černý a situační. Tvůrci berou všeobecně známé věci z upíří mytologie, jako jsou alergie na světlo, zvířecí podoby a spojení se záhrobím, a stavějí je vzhůru nohama. Jednotlivým dílům a prostým zápletkám sluší kratší dvacetiminutová stopáž. Síla seriálu spočívá hlavně ve skvělém obsazení. Vžít se do role mocné bytosti, netušící, jak funguje e-mail, muselo být i pro herce velmi zábavné. To se projevuje i na výkonech, ze kterých čiší nakažlivá radost. HBO sice seriál nabízí jen s titulky, ale díky tomu divák ocení, jak si herci vyhrají s přízvuky svých postav.

Co děláme v temnotách si zaslouží být přinejmenším stejně kultovní záležitostí, jakou je jeho celovečerní starší bratříček. Svěží dokumentární forma a krátká stopáž tvoří lahodnou zábavu na víkendy. Krev je volitelná, červené víno k ní většinou postačí. Rozdíl stejně nikdo nepozná.