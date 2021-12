Příběh legendárního vlaku nebo bijec Jackie Chan. Na co se dívat o druhém svátku vánočním?

Prima Max - 12:05

Sám doma

„Zapomněli jsme na Kevina!“ Legendární sváteční podívanou s Macaulayem Culkinem snad není potřeba příliš představovat. Postavte se po boku nebojácného hocha banditům Marvovi a Harrymu! Tahle válka bude zábavná.

ČT2 - 15:35

Orient Expres - Když vlak píše dějiny

Když roku 1883 poprvé vyjel dnes nejslavnější vlak na světě na svou první jízdu z Paříže do tehdejší Konstantinopole, byla to velká událost, a to i přesto, že poslední úsek cesty strávili pasažéři na lodi a v lokálních vlacích. Už jen prostý fakt, že se jeho duchovnímu otci Georgesi Nagelmackersovi podařilo propojit železnicí řadu znepřátelených států, byl pozoruhodný. To ale není zdaleka vše, čím vlak ohromí!

Nova Cinema - 17:50

Jupiter vychází

Jupiter (Mila Kunisová) je dcerou imigrantky. Pracuje jako nájemná uklízečka ve vilách movitějšího obyvatelstva. Svůj nuzný život nenávidí a sní o tom, že si koupí teleskop, jaký míval její otec. Proto kývne na nápad svého bratrance, aby na reprodukční klinice prodala svá vajíčka. Tomu zabrání elitní vesmírný legionář Caine (Channing Tatum), který ji vytrhne ze spárů jisté smrti. Jupiter, aniž to tuší, je totiž reinkarnací zesnulé vladařky jednoho z nejbohatších konglomerátů obchodujících s emulzí, která umožňuje lidem žít věčně...

ČT2 - 21:50

Prázdniny v Římě

Příběh romantický až staromódně sentimentální, ale také plný humoru, který čerpá z nejlepších tradic amerických komedií. Jeho hrdinkou je půvabná mladá princezna Anna, následnice trůnu imaginární evropské země, jež přijíždí na státní návštěvu do Říma. Po vyčerpávajícím programu je na pokraji sil a je jí na noc podán uklidňující prostředek. Dříve než droga začne působit, se Anna tajně vydává do nočních římských ulic. Cestou se dostaví ospalost, a tak ani neví, jak se ocitla na noc v bytě novináře. Ten ji následujícího dne chce nejprve využít pro senzační reportáž a provádí ji společně s kamarádem fotografem po Římě…

Nova Action - 21:55

Rachot v Bronxu

Jackie Chan se vžil do role chlapce Keunga. Ten se v americkém Bronxu zaplete do souboje s mafiánskými gangy. Nebyl by to film s Chanem, aby se diváci nedočkali výborných bojových choreografií a kaskadérských kousků. Co na tom, že je film příběhově trochu jednodušší?