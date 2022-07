Skandál? Ruský film patřil na festivalu k nejsilnějším

Před zahájením karlovarské přehlídky rozčeřil mediální hladinu náznak skandálu: ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis tlumočil znepokojení ukrajinských filmařů a protestoval proti zařazení ruského filmu Kapitán Volkonogov uprchl do programu. Pořadatelé snímek nestáhli (věřme, že to není věc, která by přispěla k aktuálnímu velvyslancovu odvolání) a dobře udělali.