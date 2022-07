„Viděl jsem Bolka Polívku v Paříži a chtěl jsem být jako on!“ Geoffrey Rush ohromil Karlovy Vary

Kočovná společnost kejklířů a herců byla tím, kdo Geoffreyho Rushe poprvé nadchl pro divadlo. Sledoval je jako dítě a byl nadšený. „To bylo tak dva roky předtím, než skončili. Převálcovala je televize,“ povzdechl si na debatě KVIFF Talk, kterou s ním na festivalu v Karlových Varech vedla polská publicistka Marta Balaga z magazínu Variety.

Australský herec pak vzpomínal na své slavné filmové role. Průlomová byla ta ve snímku Záře (1996), která mu přinesla Oscara. Ve snímku hraje geniálního klavíristu Davida Helfgotta, jehož úsilí o dokonalost skončilo nervovým zhroucením. Sám Geoffrey Rush se tehdy potýkal s dozvuky vlastního zhroucení, které utrpěl v roce 1992. „Asi jsem prostě vyhořel. Jednoho večera na jevišti jsem se propadl do jakéhosi mimotělního zážitku, mnoho lidí mi pak popisovalo, že zažili něco podobného. Ataka paniky, pocit, že dostáváte infarkt,“ vzpomínal Rush na nepříjemnou zkušenost.

Jiné jeho vzpomínky byly radostnější, například když mluvil o svém několikanásobném natáčení na Barrandově, kde vznikal mj. muzikál Bídníci (1998).

Velký ohlas měla poklona, kterou Geoffrey Rush vysekl Bolku Polívkovi, když odpovídal na dotaz z publika týkající se českých herců. „Když jsem studoval v Paříži, viděl jsem tam Boleslava Polívku. Byl tam s úžasným souborem divadelních klaunů pod vedením Ctibora Turby, hráli Klaunérii,“ vzpomínal Geoffrey Rush, který ve Francii v polovině 70. let absolvoval studium na L’École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. „Vyšli z klasických postupů a nesmírně vynalézavě a surreálně s nimi pracovali, a to v tom, myslím, ani nehrály roli žádné houbičky,“ žertoval Rush. „Chci být on!“ vyjádřil svůj obdiv k Polívkovi.

Uznání pro Johnnyho Deppa

Bolek Polívka shodou okolností také obdrží při závěrečném večeru festivalu čestnou cenu. „Až do minulého týdne jsem nevěděl, že tu také bude,“ řekl Geoffrey Rush. „To udělalo z tohoto týdne spolu s mými narozeninami a se vším dalším něco opravdu mimořádného.“

Se zjevnou chutí se Rush rozpovídal i o své roli kapitána Barbossy v Pirátech z Karibiku. Dalším, komu vyjádřil obdiv, byl jeho spoluhráč z této filmové série Johnny Depp. „Nechci se vyjadřovat k jeho soudnímu procesu, ale bylo to bolestné, protože co já o něm vím, tak je velmi přívětivý, laskavý, zábavný, plachý, duchaplný, surrealistický chlapík,“ uvedl Rush. „Když sleduji jeho kariéru, myslím, že tu od Marlona Branda nemáme takového herce, který by s každou rolí posouval své hranice.“

Geoffrey Rush také přiblížil film, který právě natáčí. V režii Orena Movermana hraje stárnoucího slavného komika Groucha Marxe. „Groucho je v té době pořád zábavný a pohotový, ale měl také třeba příšerné vztahy se svými manželkami a dětmi. Byl to talentovaný génius, výjimečný komik, ale přišla demence, výčitky. Beru to jako tragikomedii o smrtelnosti.“