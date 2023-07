Zaostřeno na Almodóvara a Hawkse. V Uherském Hradišti startuje týden filmových lekcí

Z budoucnosti do minulosti

Pokud bychom počítali jen dobu od slavnostního zahájení (to se bude konat až druhý den přehlídky, tedy zítra) do slavnostního zakončení, které je na programu už ve středu, trvala by letošní „Filmovka“ jen pět dní. Nicméně už dnes mají zájemci možnost navštívit několik desítek projekcí a dalších akcí. Po středečním slavnostním závěru pak bude příští čtvrtek následovat ještě trojice projekcí v kině Hvězda podle výběru dramaturgů přehlídky. Příští čtvrtek, pátek a sobotu bude také coby dozvuk Letní filmové školy ještě promítat letní kino na Masarykově náměstí.

Letní filmová škola se tentokrát nemůže pochlubit prvním promítáním některého z očekávaných českých filmů, uvede nicméně soubor snímků, které se divákům představily na festivalu v Karlových Varech a zatím neměly distribuční premiéru.

Ocenění pro Ivana Trojana. Herec (na snímku z letošního karlovarského festivalu) na Letní filmové škole převezme cenu AČFK.

Na zítřejším slavnostním zahájení Letní filmové školy se diváci dostanou do roku 2041 s detektivkou Roberta Hloze Bod obnovy. A na závěr přesune zájemce pro změnu do roku 1937 další nová česká detektivka, snímek Matěje Chlupáčka Úsvit. Oba filmy pochopitelně doprovodí tvůrčí delegace. Bod obnovy zítra uvede režisér Robert Hloz, herci Andrea Mohylová a Matěj Hádek a producent Jan Kallista. Úsvit ve středu představí Matěj Chlupáček, herečka Eliška Křenková a producentka Maja Hamplová.

Už dnes mohou diváci zhlédnout další českou novinku, snímek Davida Jařaba Hadí plyn, který je volnou adaptací proslulého románu Josepha Conrada Srdce temnoty. Na programu je v dalších dnech také snímek Alberta Hospodářského Brutální vedro, který si vysloužil zvláštní uznání v karlovarské soutěži Proxima. Letní filmová škola uvede rovněž adaptaci románu Citlivý člověk od režiséra Tomáše Kleina a komedii Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara Přišla v noci.

Programová sekce Ikona letos představí osobnost španělského režiséra Pedra Almodóvara, zájemcům jej přiblíží odborník na Almodóvarovu tvorbu José Arroyo. Tradiční velká retrospektiva je tentokrát věnována jednomu z nejvýznamnějších žánrových tvůrců klasického Hollywoodu Howardu Hawksovi, režisérovi westernů Červená řeka a Rio Bravo, komedií Jeho dívka Pátek nebo Leopardí žena a také gangsterského filmu Zjizvená tvář, jehož novější verzi posléze natočil Brian De Palma.

Pořádající Asociace českých filmových klubů také na letošní Letní filmové škole udělí své čestné ceny. Jednu z nich převezme herec Ivan Trojan, dalšími ohlášenými laureáty jsou slovenský režisér Miloslav Luther a chorvatský absolvent pražské FAMU Rajko Grlić.

Hostem LFŠ bude například též držitel Zlatého lva z festivalu v Benátkách Lav Diaz, považovaný za duchovního otce nového filipínského filmu. „Jeho černobílé filmy jsou pověstné extrémními stopážemi, dlouhými záběry a specifickým plynutím času vycházejícím z tradic filipínské kultury a společnosti,“ lákají diváky pořadatelé přehlídky.