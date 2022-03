Čtvrtek myslí na každého. Těšit se můžete na Výpravy do divočiny David Attenborougha či hlubiny vesmíru

Postupně budou představeny na spanilých jízdách Prahou (24. 3., Knihovna Václava Havla), Brnem (31. 3., Knihovna Jiřího Mahena) a Hradcem Králové (7. 4., Studijní a vědecká knihovna).

Ohlédnutí do historie i toulky fikční krajinou

Takže co nového je na krámě? Od každého kousek. Literatura původní i překladová, pro děti i pro dospělé, fikce i nonfikce. A taky jeden trochu bizarní bonus. Původní českou beletrii zastupují Bellová, Lednická, Hübl, Michálek nebo Vácha. To je sázka na jistotu. Jejich předchozí autorské zářezy totiž nešlo minout. Určitě jste o nich slyšeli: M+B+M, Ovčáček čtveráček, Hod mrtvou labutí, Šikmý kostel nebo Jezero.

Dalibor Vácha píše v novince (Smrt na kůru) o Aloisi Opálkovi, tom třetím vzadu mezi atentátníky na Heydricha. Petr Michálek vsadil na linku mysteriózní detektivky s příchutí Zlína (Vytržení). Karin Lednická (Životice) referuje o jedné brutální pomstě německé moci na Těšínsku v předposlední rok druhé války.

Bianca Bellová (Ostrov) zve na toulky fikční krajinou, kde si jako milníky postavila Pohádky tisíce a jedné noci, Milion Marka Pola a to nejlepší z magického realismu Michala Ajvaze. Ondřej Hübl v románu Opona? Anotace láká na léčbu týnejdžra z planého levičáctví; jde prý o „existenciální dystopii s prvky mysteriózního thrilleru“, kde si hlavní hrdina „objedná rodinný zájezd do doby nejtužšího stalinismu“. Ovšem trochu se to zvrtne. Jako vždycky všechno. Nápravu pak může zjednat buď věda, nebo dětská fantazie.

Hlubiny vesmíru a pocity malého školáka

O vědu se mezi tituly aktuálního Velkého knižního čtvrtku starají hned dvě globální špičky: teoretický fyzik a přírodovědec. První (Michio Kaku: Božská rovnice) jde svižně kupředu, rovnou do nejzazších hlubin vesmíru, kde nadšeně pátrá po „božské rovnici“, která dá pro jednou odpověď na všecky dotěrné otázky; ten druhý (David Attenborough: Výpravy do divočiny) naopak varuje před unáhlenou lidskou aktivitou, ve vzpomínkách na své badatelské počátky v půli padesátých let pléduje za trochu vnímavější, pomalejší a kontextuálnější čtení reality.

A ty dětské fantazie? Číslo jedna: Neil Gaiman a jeho Pirátský guláš. Kdo smíchá večerníček Bílá paní na hlídání s legendárním pirátem Kolískem z dílny Václava Čtvrtka, je skoro doma. Kdo nezná, pro toho je číslo dvě: Kniha pocitů autorské dvojky Ester Stará a Jana Draberová, průvodce malého školáka (nebo školačky) po široké škále vlastních emocí. A pokud by nefungovalo ani to, ani to, jsou tu ještě solidní překladové kousky: třeba stoletá láska za časů výmarského Bauhausu (Naomi Woodová: Hra s tajemstvím), třeba další díl kroniky „klubu nenapravitelných optimistů“ (Jean-Michel Guenassia: Zaslíbené země).

A ještě ten bonus. Má jméno Barbora Englischová. Legenda kolem zní velmi slibně. Jedná se prý o „koučku NLP“, která mnoha lidem „pomohla zhmotnit sny o jejich životě a urychlit jejich osobní růst“. Navíc napsala „6 motivačních eKnih, které si stáhlo přes 22 000 lidí“. V novince Luna z lůna, určené nejspíš dětem každého věku, hraje hlavní roli titulní holčička, která „mluví s hvězdami, duhu má jako klouzačku a mraky bere jako přátele“. Velký knižní čtvrtek prostě i tentokrát myslí na každého. Tak pěkné čtení!