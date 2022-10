Nebyl jen záporák. Somr patřil k nejlepším představitelům psychologicky náročných rolí

Rodák z Vracova na Kyjovsku dokázal před kamerou a na jevišti prodat i komediální talent. Jeho asi nejslavnější rolí navždy zůstane výpravčí Hubička, lišácký svůdník z Ostře sledovaných vlaků Jiřího Menzela. Nezapomenutelný byl i jeho hlas, jejž využíval v dabingu, v rozhlase či při namlouvání pohádek a audioknih.

Nejen výpravčí Hubička

Své psychologické herectví Somr mistrně předvedl v roli zatrpklého Ludvíka Jakla v Jirešově adaptaci románu Milana Kundery Žert (1968). Zároveň se ale stala jednou z mála hlavních rolí, které před kamerou ztvárnil. Obvykle byl u filmu i v televizi spíš „přihrávačem“, objevoval se hlavně v rolích středního či menšího významu. Na druhou stranu je díky tomu výčet Somrových rolí neobvykle dlouhý, čítá přes 170 postav. Navíc je dokázal Josef Somr podat tak, že si mnohé jeho figury diváci dodnes pamatují.

Mezi ty nejvýraznější patřil trafikant Soumar ze seriálu Byl jednou jeden dům (1974), vysloužilý vojenský kuchař Servác z pohádky Tři veteráni (1983) nebo profesor Ječmen z Kleinovy pětidílné filmové série o básnících (1982–2004). V pozdější době podal Somr výborný výkon ve filmu režiséra Vladimíra Michálka O rodičích a dětech (2008), natočeném podle románu Emila Hakla.

Proslulá „razítková“ scéna v Ostře sledovaných vlacích, ve které Somr krášlil pozadí půvabné Jitky Zelenohorské, vstoupila do filmových dějin. Ale třeba hercovi rodiče příliš pochopení neměli. „My jsme byli katolická rodina, a i když doba druhé poloviny 60. let byla už trochu rozvolněnější, a ne tak zásadně bigotní, pro ně to bylo pořád poněkud nemravné,“ vzpomínal Josef Somr.

Právě v druhé půli 60. let Somrova herecká hvězda zářila naplno – natáčel s uznávanými režiséry a po letech strávených v oblastních divadlech dostal angažmá v pražském Činoherním klubu. „To období patřilo nepochybně k nejšťastnějším v mém životě,“ vzpomínal na léta, kdy ale také neměl kde spát. V „Činoheráku“ působil pod vedením Ladislava Smočka (Piknik), Jiřího Menzla (Mandragora) či Jana Kačera (Zločin a trest nebo Revizor), před kamerou ho režírovali i Ján Kadár s Elmarem Klosem nebo Jaromil Jireš.

Na první scéně i ve Viole

Do Národního divadla zamířil za režisérem Miroslavem Macháčkem v roce 1978. Na první české scéně hrál například Maršála v Čapkově Bílé nemoci, Kláska v Jiráskově Lucerně nebo Kunze v Krobotově nastudování Roku na vsi bratří Mrštíků. Za Pana Františka v Hrubínově Romanci pro křídlovku získal v roce 1998 první Thálii, druhou mu o čtyři sezony později vynesla role ve hře Donalda Coburna Gin Game (Džin), kterou už ale nastudoval ve Viole. Do té se Josef Somr uchýlil poté, co kvůli horšícímu se zdraví začátkem tisíciletí odešel z Národního divadla. „Pochopil jsem, že na některé věci už nestačím... Rozhodl jsem se raději, že toho nechám,“ řekl držitel ceny Thálie za celoživotní mistrovství z roku 2014 o rozhodnutí odejít z ND. Ocenění získal také za účinkování v rozhlase, jeho příjemný hlas byl slyšet například v úspěšném cyklu Pohádky tisíce a jedné noci, namluvil večerníčky jako Bubáci a hastrmani. Daboval zahraniční filmová a televizní díla od Supermana po seriál Jistě, pane ministře a načetl řadu audioknih.

Naprostý technický antitalent

Do svých čtrnácti let Somr v duchu rodinné tradice toužil po práci u dráhy. Od otce železničáře přitom ledacos odkoukal a zkušenosti později využil ve věhlasné roli výpravčího Hubičky. Narodil se 15. dubna 1934 jako prostřední ze tří bratrů ve skromných poměrech. Jako dítě se musel starat i o hospodářství. Ze snu o práci na železnici sešlo, když si mladý Somr připustil, že je „naprostý technický antitalent“. Nakonec u něj zvítězilo herectví, v roce 1956 vystudoval brněnskou JAMU a vzápětí nastoupil do divadla v Českém Těšíně. Po dvou letech odešel do Divadla bratří Mrštíků v Brně, poté hrál v Pardubicích (1961–1965).

V soukromí byl považován za plachého člověka, uměl ale také dobře bavit celou společnost. K jeho vášním patřilo posezení ve vinném sklípku, zpěv a hra na cimbál.