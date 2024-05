Ve věku 77 let zemřel spisovatel Paul Auster, autor Newyorské trilogie

Ve věku 77 let zemřel americký spisovatel Paul Auster, mimo jiné autor knih Newyorská trilogie, Brooklynské panoptikum nebo scénáře k filmu Smoke. O literátově úmrtí ve středu informoval deník The New York Times , podle něhož Auster zemřel v úterý na komplikace spojené s rakovinou plic ve svém domě v Brooklynu.

Auster byl plodným romanopiscem a scénáristou, který se proslavil v 80. letech minulého století a stal se jedním z charakteristických newyorských spisovatelů své generace, napsal The New York Times. Jeho příběhy si často pohrávaly s tématy shody okolností, náhody a osudu, poznamenal list The Guardian.

Auster byl ve zprávách často popisován jako „literární superstar“. Britský list The Times Literary Supplement ho kdysi nazval „jedním z nejpozoruhodněji vynalézavých amerických spisovatelů“.

Do povědomí čtenářů se Auster dostal detektivními prózami nazvanými Newyorská trilogie vydanými v roce 1987. Kromě toho je autorem například knih Vynález samoty, Mr. Vertigo, Leviatan, Kniha iluzí nebo Brooklynské panoptikum. Vedle literatury se věnoval i scénářům, sepsal ho například k filmu Smoke.