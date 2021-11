Lži, mýty a tvrdá pravda o zdraví. Důkazy o blahodárnosti otužování ve studené vodě neexistují

Doporučujeme

Redaktor renomovaného časopisu o vědě New Scientist Graham Lawton se rozhodl podívat na různá tvrzení o tom, co je zdravé a co je zdravý životní styl. Pustil se do dat i vědeckých studií a srovnal je s články v populárních časopisech i všeobecnou „moudrostí“. Výsledek je fascinující dílo s trochu nabubřelým názvem Kniha, která vám možná zachrání život.