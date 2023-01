Užitečné rady a tipy. Jak si dobře vybrat střední školu a co udělat, aby vás vzali, radí odbornice

Zároveň ovšem dodává: „Mnohé firmy dnes ale říkají: hlavně ať má uchazeč chuť pracovat, vše potřebné ho naučíme.“ Co tedy poradit žákům, kteří by se rádi stali středoškoláky a v početné konkurenci to letos nebudou mít jednoduché?

Lidovky.cz: Mnoho rodičů s dětmi brzy čeká volba střední školy. Jak na to? Měli by se s někým poradit?

Hodně záleží, jestli mám pocit, že potřebuji poradit od někoho jiného, nebo jestli se umím zastavit a sama pojmenovat, co od sebe a od svého života chci. Opravdu to není o tom, že v devítce si v lednu sednu a řeším, co jednou chci dělat. Doporučuji, aby tomu předcházel dlouhodobější proces zkoumání. Podívat se třeba na to, u čeho nejraději trávím svůj volný čas. Co mě v poslední době zaujalo natolik, že jsem si o tom něco víc přečetl/a nebo zjistil/a. Já osobně velmi akcentuji aktivity mimo školu: Pomáhám někomu ve svém volném čase? Chodím do skauta a tam mi jde něco od ruky?

Pak je také fajn si říct, jaký jsem typ mladého člověka. Jestli spíš komunikativní, akční a mezi lidmi se cítím jako ryba ve vodě, nebo jsem raději sám se sebou a v klidu. Jestli jsou mi bližší aktivity s lidmi, nebo naopak manuální činnosti a tak podobně. Je také dobré zkusit se při těch úvahách trochu odpoutat od svých školních výsledků, a třeba si i dovolit trochu se zasnít, představit si svou budoucnost za nějakých 20 let.