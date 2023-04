Začala nová doba úniková. Tajné služby si musí hlídat nejen nepřátele, ale i vlastní firmy či startupy

Minulý týden zatkla americká FBI v souvislosti s vyšetřováním úniku tajných dokumentů jedenadvacetiletého příslušníka Národní gardy státu Massachusetts Jacka Teixeiru. Na komunikační platformě Discord měl zveřejnit tajné informace americké Národní bezpečnostní agentury (National Security Agency, NSA) například o právě probíhající rusko-ukrajinské válce.

Bez ohledu na to, že dosud nevíme, o jak závažný únik se jedná ani co údajného pachatele motivovalo, zapadá masivní únik do průsečíku dvou zásadních výzev, jimž zpravodajské služby demokratických států čelí ve 21. století. Zaprvé se dramaticky mění prostředí, v němž tyto instituce získávají, uchovávají a interpretují získané informace a data. A zadruhé občané, kteří si zpravodajské služby platí, jim ne zcela důvěřují. Naopak často pochybují, že to, co a jak tyto služby dělají, je správné a zvyšuje bezpečnost jejich společnosti.

Stejně jako jiné instituce včetně médií se zpravodajské služby musejí vyrovnat s překotným rozvojem digitalizace, internetu, sociálních sítí, komunikačních technologií a nově i umělé inteligence. Jak podotkla odbornice na americkou národní bezpečnost a výzvědné služby Amy B. Zegartová v knize Spies, Lies and Algorithms. The History and Future of American Intelligence (2022), dřív se bezpečnost odvíjela od velikosti a moci daného státu a také jeho geografie.