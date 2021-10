Vášnivý zahradník. Svou poslední zahradu vybudoval na ostrově Svaté Heleny, navzdory nedostatku vody

„Zahradničení bylo první a poslední vášní Napoleona Bonaparte”, píše v historička z Cambridge, Ruth Scurr (v knize Napoleon, A Life In Gardens and Shadows). Dvě stě let po smrti nejproslulejšího vojevůdce, se jí podařilo nemožné: přijít s novým pohledem na historickou postavu, o které bylo napsáno víc než o komkoliv jiném.