Alzheimerovu nemoc umíme oddálit, ale ne zastavit. Jaké jsou nové výzkumy na poli této rozšířené nemoci?

Možná jste se s tím už setkali: člověk, kterému to ještě nedávno bleskově myslelo, začne být popletený, zapomíná, počíná si nezodpovědně, někdy agresivně, jeho rodina o něj nezvládá péči. Tak se projevuje syndrom demence, k němuž nejčastěji vede Alzheimerova nemoc.

Tato choroba může sice výjimečně postihnout i čtyřicátníky a padesátníky, ale nejčastěji jí onemocní lidé ve věku nad 65 let – v této věkové skupině ji má každý třináctý člověk, jak vyplývá z dat Alzheimer nadačního fondu a České alzheimerovské společnosti. Z osob starších 80 let už touto chorobou trpí každá pátá. Nad devadesát let pak každý druhý člověk. A dva ze tří nemocných jsou ženy.