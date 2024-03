Minus 75 stupňů na pólech. Na planetě Duna by lidé asi přežili, v čem se ale Herbert „seknul“?

Podle původní knihy i jejích pokračování vzniklo množství filmů, televizních seriálů a počítačových her. Momentálně se v kinech promítá druhá část nejnovějšího filmu kanadského režiséra Denise Villeneuva.

Zájem o planetu Arrakis proto znovu ožívá. Týká se to i vědeckých kruhů. Odborníci na klimatické simulace Alex Farnsworth a Sebastian Steinig z Bristolské univerzity společně Michaelem Farnsworthem ze Sheffieldské univerzity se rozhodli prozkoumat, nakolik je popis prostředí Duny realistický. Výsledky svého snažení oficiálně nezveřejnili ve vědeckém časopise. I tak jsou ale zajímavé.

Farnsworth a spol. použili moderní klimatický model. Zadali do něj podrobnosti o reliéfu Duny, její oběžné dráze a další údaje z knih. Výpočty zabraly výkonnému superpočítači něco přes tři týdny.

Podnebí Duny vyšlo překvapivě podobné knize. Planeta by asi byla obyvatelná pro lidi. Život na ní by však byl velice obtížný. Výstupy z modelu se zároveň od předlohy i v mnohém lišily.

Podle Franka Herberta měly být nejlépe obyvatelné střední zeměpisné šířky a polární oblasti Arrakis. Nejhůř mělo být okolo rovníku. Z modelu však rovníkové pásmo vyšlo relativně dobře.

Letní teploty v něm dosahovaly 45 °C. Zimní vycházely nad 15 °C. Zato na pólech by mohlo být v zimě až −75 °C. Ve středních zeměpisných šířkách pak −40 °C. Letní teplota by mohla dosahovat až 70 °C.

V knize má Duna na pólech ledové čepičky. Podle modelu by však nemohly existovat. V létě by roztály. V zimě už by se neobnovily. Na rozdíl od knihy by na Duně mohlo někdy i pršet.