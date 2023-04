Povinný domácí úkol? Protizákonný „bič na rodiče“. V Česku se rozhořela debata o volném čase žáků

Zájem o téma domácích úkolů vyvolala před nedávnem petice Společně za dobrovolné domácí úkoly, již sepsala Helena Zitková z pardubické univerzity a kterou před odesláním na ministerstvo podepsalo kolem čtrnácti set lidí.

Výzva vychází z toho, že povinné domácí úkoly jako takové jsou protizákonné – škola má totiž v souladu se školským zákonem právo předepisovat jen takové povinnosti, které jsou omezeny na půdu školy nebo na školou pořádané akce. Nemůže tudíž vyžadovat jako povinné věci, jež dělají žáci ve svém volném čase – a to ani tehdy, když je zakotví ve svém školním řádu, jemuž je školský zákon nadřazen.

Povinné domácí úkoly podle Heleny Zitkové zasahují do osobních práv člověka, protože nikdo nemá právo někomu diktovat, co má dělat ve volném čase. Petice apeluje na to, aby domácí úkoly byly dobrovolné a děti si mohly vybrat, zda a jaké úlohy vypracují. Iniciátorka poté v médiích opakovaně vysvětlovala, že si rozhodně nepřeje úplné zrušení úkolů, nicméně téma už mezitím zarezonovalo.