Orlando Bloom v Praze vyšetřuje sérii vražd. Podezřelou je Cara Delevigneová

V ulicích Prahy se natáčí osmidílný seriál Carnival Row. Temné fantasy detektivce vévodí hollywoodský herec Orlando Bloom jako snaživý detektiv a modelka Cara Delevigneová v roli podezřelé víly. Seriál bude mít premiéru až v roce 2019.

Příběh seriálu Carnival Row se odehrává ve městě Burqua (tomu jako základ slouží právě Praha). Do této metropole prchají bytosti z bájí a pohádek, kteří jsou vyhnány ze své válkou zmítané země. Mezi obyvateli města a imigranty vznikají nepokoje. Děj sleduje detektiva Rycrofta Philostrateho (Orlando Bloom), který vyšetřuje sérii brutálních vražd. Vina je samozřejmě obyvateli města automaticky svalována na bájné postavy a hrozí, že se strhne krvavý konflikt. Právě v tom zmatku se ocitá i víla Vignette Stonemossová (Cara Delevigneová), která se musí skrývat, protože je jednou z podezřelých.

Amazon si objednal osm dílů seriálu. Režie se ujal Paul McGuigan (Hra o smrti, Nabít a zabít, seriál Luke Cage), který bude i hlavním producentem. O scénář se postaral McGuigan společně s Travisem Beachamem (Pacific Rim, Souboj titánů).

Původně měl pilotní díl seriálu natočit renomovaný režisér Guillermo del Toro. Ten od projektu kvůli nedostatku času nakonec odstoupil.

„Nikdy tady nic jako Carnival Row nebylo. Takový příběh spolu s naprosto unikátním světem, motivy a estetikou uvidí televize poprvé. Nemůžeme se dočkat, až to předvedeme divákům,“ sdělil v oficiálním vyjádření Joe Lewis, vedoucí sekce komedie a dramatu v Amazon Studios.

Cara Delevigneová jako víla Vignette. Orlando Bloom jako detektiv Rycroft.

Půjde o první velkou spolupráci dvou slavných herců. Orlando Bloom se proslavil hlavně jako elf Legolas v Pánovi prstenů nebo Will Turner v sérii Piráti z Karibiku. Cara Delevigneová je známá především jako modelka. V roce 2012 si zahrála malou roli kněžny Sokoroniny ve snímku Anna Karenina. V roce 2015 ji režisér Jake Schreier obsadil do hlavní role filmu Papírová města a to ji proslavilo i jako herečku. Od té doby si zahrála v řadě filmů - Valerian a město tisíce planet, Sebevražedný oddíl nebo Tulipánová horečka.