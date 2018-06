OTÁZKY A ODPOVĚDI: Vše, co musíte vědět o jednání Kima s Trumpem

SINGAPUR/PRAHA Americký prezident Donald Trump a vůdce KLDR Kim Čong-un se v noci na úterý středoevropského času setkají při historickém summitu v Singapuru. Jednat se bude o úplné denuklearizaci Korejského poloostrova či o zmírnění sankcí. Odborníci však značný průlom nečekají.

Jaký je program?

Summit začne v úterý v devět hodin ráno místního času (3:00 SELČ) v hotelu Capella. První dvě hodiny setkání stráví státníci o samotě jen v doprovodu překladatelů. Poté se má k prezidentovi a nejvyššímu vůdci připojit Kim Jo-čong, sestra diktátora, a americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo s poradcem pro národní bezpečnost Johnem Boltonem.



Kim Jo-čong a Kim Čong-un.

Jak bude program probíhat poté, jisté není. Podle některých informací má Kim Čong-un odletět již pět hodin poté. Americký prezident oznámil v pondělí odpoledne, že Singapur opustí již v úterý večer (14:00 SELČ). V původním plánu bylo zůstat v Singapuru přes noc a odletět ve středu ráno.

Jak došlo k ujednání summitu?

Minulý rok oznámil Kim Čong-un v severokorejských médiích, že jeho země dosáhla dostatečného pokroku v testech jaderných zbraní a raketových systémů, že její rakety již jsou schopny zasáhnout kontinentální území Spojených států. O několik měsíců později začal jeho režim spolupracovat s Jižní Koreou kvůli olympijským hrám.

V březnu letošního roku šokoval americký prezident Trump svět zprávou, že se s vůdcem Severní Koreje setká osobně. Stalo se tak poté, co jihokorejští představitelé oznámili, že KLDR je připravená k ukončení raketových a jaderných testů a toleranci amerického cvičení v Jižní Koreji. Začátkem května pak Trump oznámil datum setkání, aby ho o dva týdny později zrušil kvůli „otevřenému nepřátelství“ ze strany KLDR. Nakonec se však setkání odehraje podle plánu.

Americké a severokorejské diplomatické týmy strávily několik posledních týdnů v Singapuru vyjednáváním detailů jako je ubytování obou lídrů, zasedací pořádek či obědová pauza během jednání.

Co chce Trump?

Trumpovým cílem je podle jeho ministra zahraničních věcí „zbavit USA a celý svět hrozby, kterou představují severokorejské zbraně hromadného ničení a program balistických raket“.

Mike Pompeo to uvedl na čtvrteční tiskové konferenci. Spojené státy tak budou po KLDR požadovat denuklearizaci, tedy „kompletní, ověřitelné a nevratné jaderné odzbrojení.“

Americký prezident také naznačil, že by na řadu mohla přijít otázka propuštění unesených japonských občanů ze strany Severní Koreje.

Co očekává Kim?

Podle odborníků bude severokorejský lídr prahnout po dohodě, která by oficiálně ukončila Korejskou válku a zároveň by zmírnila ekonomické sankce uvalené na režim. Dalším jeho cílem má být i ponechání si části jaderného arzenálu.

Kim Čong-un také touží po „absolutní denuklearizaci“, ale s tím, že by z Korejského poloostrova měl zmizet americký jaderný deštník, který chrání Jižní Koreu a Japonsko - americké spojence v jihovýchodní Asii.

Je pravděpodobný průlom v jednání?

Značná část expertů se staví k summitu skepticky. Podle analytiků agentury Bloomberg bude nejlepším výsledkem zřízení platformy pro dialog a diplomatická jednání, která potrvají roky. Většina odborníků totiž nevěří, že KLDR bude ochotná se zbavit jaderných zbraní.

Prezident Trump navíc oznámil, že jakoukoliv dohodu nechá schválit americkým Kongresem, aby bylo pro budoucí administrativy složitější od ní případně odstoupit. Schválení smlouvy v Kongresu však může znamenat komplikace.

Na druhou stranu je možné, že lídři formálně ukončí korejskou válku 65 let poté, co byla přerušena příměřím. Takováto dohoda by podle expertů mohla mít symbolický efekt a povýšit celé jednání na vyšší úroveň.

Co bude následovat?

Po úterním summitu se oba lídři vrátí do svých zemí. Amerického ministra zahraničních věcí čeká hned několik zahraničních cest do Tokya, Pekingu a Soulu, aby o výsledcích jednání informoval regionální mocnosti.

Pokud jednání dopadnou dobře, pozve americký prezident pravděpodobně Kima do Washingtonu na druhé kolo jednání. Podle jihokorejského deníku Chosun Ilbo je také ve hře trilaterální summit mezi KLDR, USA a Jižní Koreou u příležitosti výročí podepsání příměří v Koreji.