Pásky z Nagana v Kunovicích. Dokument připomněl olympijské vítězství, promítal se mezi letadly

Kunovice (Uherskohradiště) Dokument The Nagano Tapes (Pásky z Nagana) režiséra Ondřeje Hudečka v pátek viděli lidé v netradičním prostředí Leteckého muzea v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Sportovní dokument připomíná vítězství českých hokejistů na olympiádě v Naganu v roce 1998. Plátno bylo natažené hned u Naganského expresu, tedy letadla, kterým se hokejisté vraceli po zisku olympijského zlata.

„Jsem obecně rád za každou projekci s diváky, protože film je určen primárně pro televizi a příležitostí vidět to s diváky je málo,“ řekl v pátek Hudeček. „Ve chvíli, kdy jsme film natáčeli, o letadle jsme věděli. Dokonce jsme zvažovali, jestli bychom v něm něco nenatáčeli. Nakonec jsme se rozhodli, že film uděláme čistě archivní, že tam nebudou dotáčené pasáže ze současnosti. Ale vůbec by mě nenapadlo, že se to tady bude nakonec jednou promítat,“ uvedl Hudeček.



Film vznikl na objednávku televizní stanice Olympic Channel. Do snímku se podařilo získat řadu i dosud nepublikovaných archivních materiálů. Nechybí v něm rozhovory s aktéry a pamětníky tehdejších událostí včetně hokejových hvězd, Dominika Haška, Jaromíra Jágra či Bretta Hulla a Erica Lindrose.

„Zdrojů bylo hodně. Spíš je to o tom, kdo je ochoten nám něco dát, jestli se dokážeme vejít do rozpočtu, na archivy se musí kupovat licence, aby to bylo možné ukázat v televizi. Z neviděných záběrů si asi nejvíce cením záběrů natáčených na kamery Imax, byly v archivu Mezinárodního olympijského výboru, který nám je umožnil znovu nascanovat, zdigitalizovat a ve filmu použít,“ řekl Hudeček, podle kterého je dokument určen co nejširšímu publiku. „Není to běžný žánr, jakým by se tady dokumenty natáčely. Diváci na to zase tak nejsou zvyklí, ale míra emocí k tomuto příběhu patří, bez toho to být nemůže. Zároveň jsem se chtěl vyhnout tomu patosu,“ uvedl režisér.

V dokumentu hraje velkou roli také zahraniční pohled. Film připomíná atmosféru běžného života v normalizačním Československu, aby doložil, v jakém prostředí budoucí hokejové hvězdy národního týmu vyrůstaly. Režiséru bylo v době naganského úspěchu deset let. „Jako desetiletý jsem měl jinou vizuální vzpomínku, jak u nás vypadal konec 90. let, co se týče estetiky. Překvapilo mě to, měl jsem pocit, že je to výrazně starší, ten archiv, když jsem ho viděl,“ uvedl Hudeček, který již natočil snímek o mládí Ladislava Stroupežnického Furiant. Pásky z Nagana jsou jeho prvním celovečerním snímkem.

V kunovickém muzeu v pátek diváci viděli také dokument Jana Gogoly o transportu Naganského expresu do Kunovic. Promítání bylo součástí doprovodného programu Letní filmové školy v Uherském Hradišti.