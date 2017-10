Peroutka 2.0? Zeman se spletl. Gauck pro LN potvrdil, že o evropské válce kvůli Krymu nemluvil

PRAHA Prezident Miloš Zeman tento týden, stejně jako v případě stále nenalezeného článku Ferdinanda Peroutky, opět poukázal na citát, který nebyl schopen doložit. Jenže tentokrát se zainteresovaná strana ozvala s tím, že nic takového nezaznělo. Řeč je o bývalém prezidentu Německa Joachimu Gauckovi. Právě jeho měl Zeman citovat při svém úterním projevu před Parlamentním shromážděním Rady Evropy, když mluvil o hrozbě války, pokud by se měl Krym vrátit Ukrajině. Jenže kancelář bývalé hlavy Německa LN exkluzivně potvrdila, že Gauck nic takového neřekl.

„Když zkusíme vrátit Krym zpět Ukrajině, vyvolá to evropskou válku.‘ Jen cituji, nic víc. Takže vy chcete riskovat evropskou válku?,“ prohlásil Zeman v úterý na evropském plénu, kde ve svém projevu mluvil o nefunkčnosti sankcí proti Rusku či ruské anexi Krymu jako o uzavřeném příběhu. Zeman se při tom odvolal na bývalého německého protějška Joachima Gaucka, který měl tuto tezi vyslovit při příležitosti 25. výročí Sametové revoluce.

Před třemi lety se 17. listopadu v Praze potkali nejvyšší představitelé mimo jiné Německa, Polska či Maďarska. Hromadný prezidentský program toho dne zahrnoval i diskusi na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde prý Gauck před hrozbou konfliktu v Evropě v případě navrácení Krymu varoval. LN však přímo od zdroje ověřily, že taková slova z úst předposledního prezidenta Německa nezazněla.

„V diskusi jsme po společném přezkumu s německým velvyslanectvím v Praze nenašli žádnou pasáž, v níž padl takovýto výrok spolkového prezidenta Gaucka,“ sdělil exkluzivně LN vedoucí Gauckovy kanceláře Johannes Sturm, který s německými diplomaty prošel kompletní záznam diskuse. Potvrdil tak zjištění LN, které debatu zkontrolovaly také. Přitom právě na ni mluvčí Zemana Jiří Ovčáček odkazoval, že z ní jeho šéf čerpal při svém úterním projevu.

Ovčáček se odpovědi vyhnul

LN požádaly Jiřího Ovčáčka o reakci na skutečnost, že Miloš Zeman citoval neexistující výrok. „Pokud se seznámíte s vyjádřeními pana prezidenta Gaucka, zjistíte, že skutečně evropskou válku nechce,“ sdělil Ovčáček. LN ho poté ještě dvakrát konfrontovaly s prosbou, ať reaguje na to, že Zeman si výroky Gaucka špatně zapamatoval. Ovčáček se přímé otázce pokaždé vyhnul, opět jen glosoval tehdejší projev německého exprezidenta.

„Pan prezident Gauck velmi realisticky popsal situaci,“ uhnul z přímé odpovědi i potřetí Ovčáček. Při diskusi na právnické fakultě se skutečně otevřelo téma nelegální anexe Krymu, k níž došlo v létě 2014. Pravdou je, že Gauck se k otázce eventuální vojenské pomoci Krymu stavěl velmi zdrženlivě. Ale nikdy nehovořil o otevřené hrozbě evropského konfliktu, pokud by se Krym měl vrátit pod křídla Ukrajiny.

„Otázka zněla, kdy jim pomůžeme. Odpověď zní: Už jim pomáháme. Způsob některým možná nestačí. Osobně však nevidím ani jednu evropskou vládu, která by byla ochotna poskytnout vojenskou pomoc i skutečným vojskem. Takovou vládu nevidím,“ řekl mimo jiné Gauck. Na rozdíl od Zemana pak vyslovil souhlas s protiruskými sankcemi. „Jsou lidé, kteří se domnívají, že sankce nemají žádný účinek. Já si to nemyslím. Sankce mají svůj účinek,“

Zeman svůj proruský projev na evropském plénu korunoval návrhem, ať Ukrajina za odtržený Krym žádá kompenzace v podobě ropy či plynu. Zemanova slova vyvolala mimořádně prudkou reakci ukrajinské strany, jež takové kupčení odmítla. Zazněly i hlasy, že by Zeman jako pamětník sovětské okupace z roku 1968 by měl naopak vůči Ukrajině cítit porozumění a vyjádřit jí podporu.

Útoky z neandrtálské jeskyně

Nejtvrdší reakce přišla od ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana, který nahlas zapochyboval o Zemanově duševním zdraví. „Chtěl bych tu poukázat na nedávné prohlášení českého prezidenta. Víte, zdravý člověk nikdy nic takového neřekne. Hluboce psychicky nemocný možná. Češi jsou úžasní, moudří lidé, naši přátelé a partneři. I v tak úžasném národě se ale vyskytnou ti, kdo si občas dovolí taková šílená prohlášení,“ citovala Hrojsmana kyjevská televize 112 Ukrajina.

Jiří Ovčáček obratem přispěchal svému chlebodárci na pomoc. Na svém účtu na sociální síti Twitter ukrajinské představitele urazil způsobem, jenž si dosud nedovolil ani k českým politikům. „Sprosté útoky některých ukrajinských politiků na pana prezidenta považuji za skřeky z neandrtálské jeskyně, které nepatří do moderní Evropy,“ napsal.

Bývalí vysocí hráči české diplomacie shodně odsoudili Zemanovo vystoupení, tak následné reakce Ovčáčka. Podle bývalého ministra zahraničí nemají výroky hradního mluvčího obdoby. „Musíme doufat, že pana Ovčáčka nikdo už nebere vážně nejenom u nás. Je to za hranou, je to ostuda nejen prezidenta, které mu to je asi jedno, ale i pro naši diplomacii, která s tím bude mít nějakou práci,“ sdělil pak LN bývalý velvyslanec v Rusku a USA Petr Kolář.

Další podrobnosti najdete v pátečních LN.