PETRÁČEK: Denuklearizace? Summit Trump–Kim v hlavní otázce jasno neudělal

V dubnu jsme problém jaderných zbraní KLDR představili odlehčeně. Otázkou literárního majora Terazkyho z Černých baronů: „Kefalín, čo je to taká denuklearizácia?“ Jenže odpověď nepřinesl ani summit Donalda Trumpa s Kim Čong-unem. Ve společném prohlášení se Severní Korea (KLDR) zavazuje pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Zní to vstřícně, nadějně, jenže to skrývá velká „ale“.

Zaprvé nejde o novinku. KLDR už v roce 1985 ratifikovala smlouvu o nešíření jaderných zbraní, ale pak z ní de facto vycouvala. V roce 1991 USA stáhly své jaderné zbraně z Jižní Koreje (měly je tam od roku 1958). Rok poté Sever a Jih Koreje podepsaly prohlášení o denuklearizaci poloostrova. Ale ani z toho nic nebylo (KLDR odmítala mezinárodní inspekce). Před deseti lety Severní Korea odstřelila chladicí věž v jaderném zařízení v Jongbjonu. Přispělo to k denuklearizaci? Ani náhodou. KLDR provedla celkem šest testů Bomby, právě tolik co jaderné mocnosti Indie a Pákistán.



Zadruhé si všimněme, k čemu se KLDR zavazuje. Nikoliv odstranit jaderné zbraně, ale pracovat na jejich odstranění. Jak dlouho? To se neví. Odstranit jaderné zbraně nikoliv z KLDR, ale z Korejského poloostrova jako celku, i když na Jihu ty americké už 27 let nejsou.

Kam tím Kim míří? Třeba tam, že ačkoliv na Jihu americké jaderné zbraně už nejsou, lze je tam rychle vrátit. A že společná vojenská cvičení USA a Jižní Koreje to vlastně trénují, tudíž součástí denuklearizace má být i konec těchto cvičení. Jsou to jen spekulace. Ale váhu jim dodává sám prezident Trump. Ještě než se stačilo cokoliv vyjasnit, oznámil, že USA společná cvičení s Jihem pozastaví.

Tím vším není řečeno, že summit selhal, i když podle hlasů z americké levice vyzněl hůře než Obamova dohoda s Íránem. Ale to je přece úplně jiná liga. Teď vidíme pokus o dohodu se zemí, která už Bombu má, tedy s takovou, jakou by se Írán mohl stát za pár let, až Obamova dohoda vyprší. Je to jen začátek a na zásadní hodnocení je ještě brzy.