PETRÁČEK: Je silnější tradiční tisk, či Trump a sociální média?

PRAHA Americká média se odhodlala k bezprecedentní sjednocené odpovědi Donaldu Trumpovi, stálo včera na webu Lidovky.cz. Ta věta shrnula fakt, že 343 novin vyšlo s úvodníkem, který odsuzuje Trumpovy útoky na média – že je Trump nazývá „nepřáteli lidu“ a vyčítá jim nechutnosti i používání „fake news“. Taková shoda má rysy bezprecedentnosti, ale co vypovídá o současné situaci?

Kdyby se totéž stalo před sto či padesáti lety, měl by to prezident nahnuté. Síla médií byla mohutná. A mohutné bylo i jejich renomé ve společnosti. Ale dnešní otázka stojí jinak. Ne ve stylu: „Jsou silnější spojená média, nebo prezident, který jimi opovrhuje?“ Otázku je lepší postavit takto: „Jsou silnější spojená tradiční média, nebo nová sociální média a prezident, jenž opovrhuje těmi tradičními a opírá se o ta sociální?“

To téma překračuje hranice USA, což ví každý, kdo sleduje prezidenta Miloše Zemana a jeho vztah k médiím. Též proto se k akci přidal i britský Guardian a napsal: „Trump není první americký prezident, který útočí na tisk. Je ale první, který působí, že má promyšlenou a konzistentní politiku podkopávání, delegitimizace, ba ohrožení práce tisku.“ Na tom je dost pravdy, ale Guardian Trumpa démonizuje víc, než je nutné.

Trump přece tuto vlnu nevymyslel ani nespustil, jen se na ní šikovně veze. Dříve v USA platil výrok Thomase Jeffersona: kdyby si musel vybrat mezi vládou bez novin a novinami bez vlády, bez váhání by volil to druhé (vždyť s pomocí svobodného tisku by se dobral dobré vlády). Ale tuto pravdu válcují sociální média. Kdo spatřuje všechno zlo světa v populismu, spíše než na Donalda Trumpa by měl nadávat na lidi typu Marka Zuckerberga. To oni srotili kolem webu davy. Kdybychom to vzali s trochu cynickou nadsázkou, mohli bychom říci. Akce 343 amerických novin může připomínat německou ofenzivu v Ardenách v prosinci 1944 – zoufalý pokus odvrátit beztak neodvratnou porážku. Tedy ne že bychom tomuto trendu tleskali, ale nemá smysl si namlouvat opak.