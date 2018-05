PETRÁČEK: V Brně obstála svoboda slova i vymáhání její meze

PRAHA Kdy naposled tu musela nad divadelním představením bdít policie? Těžko říci. Že se to teď v Brně podařilo inscenaci Naše násilí a vaše násilí, je úspěch režiséra Olivera Frljiče. Pasuje-li se na provokatéra, protesty proti hře i policejní zásah proti nim musí za úspěch považovat. Ale to ještě není důvod, aby se z protestů dělal pokus o fašistický převrat. Výrazy jako fašismus, agrese, bijci skutečně padaly. „Když jsem viděl, co se děje, vzpomněl jsem si na filmy o nástupu fašismu,“ řekl šéf brněnského festivalu Martin Glaser.

To je přehnané. Přitom vůbec nejde o obhajobu narušitelů. Ti pronikli samozvaně na pódium, což stačí na zásah policie. Působili tak, že sice vystupují slušně, ale dokážou použít svaly. Ostatně říkají-li si Slušní lidé, připomíná to Zdvořilé lidi, kterým Putin děkoval za obsazení Krymu. („Zdvořilé helmy, zdvořilé tváře, zdvořilé jsou dokonce i obrněné vozy,“ pějí Alexandrovci.) Ale vykřikují-li „Neurážejte Krista Pána!“, není to fašismus. Hledáte-li fašizující bojůvky, najdete je spíše v pokrokovém prostředí nejvyspělejšího Západu.



V USA studenti pálili heslo „svoboda slova“. Tam se kvůli riziku protestů ruší již dohodnuté přednášky publicistů (Ann Coulterová, Milo Yiannopoulos). Tam studenti napadli slovy i kamením sociologa Charlese Murrayho (74). Vědce, jehož knihy vycházejí i česky, musela odvést do bezpečí policie, přednášku nedokončil. Provokativní inscenace v Brně dokončena byla. Navzdory všemu, co se dělo kolem.

Můžeme se na to dívat jako na zátěžový test. Ano, brněnské představení ukázalo kiksy – třeba ten, že policie zasáhla až opožděně, po opakovaných výzvách. Ale od toho přece zátěžové testy jsou, aby odhalily slabá místa systému. Nicméně systém jako takový obstál. Nedošlo k násilí, napadení, natož ke zranění, ba ani k porušení zákona. Pokud je známo, problémy se budou řešit v rovině přestupků, nikoliv v rovině trestní.

Z hlediska svobody slova systém v zátěžovém testu leccos ukázal. Je možné odehrát provokativní inscenaci, aniž by uražení reagovali ve stylu vystřílení redakce Charlie Hebdo. Je možné proti inscenaci protestovat, aniž by hrozilo zatčení za nějakou fobii ve stylu Británie. A když pak protesty představení skutečně naruší, policie zasáhne, aniž by inscenace zůstala nedohraná ve stylu Murrayovy přednášky v USA. Takže výsledek není tak špatný. Vymáhání zákona se nažralo a svoboda slova zůstala celá, dalo by se říci.