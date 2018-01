Pivovar Svijany uvařil loni rekordních 637 500 hektolitrů piva

Svijany Pivovar Svijany uvařil loni podle předběžných informací rekordních 637 500 hektolitrů piva. Je to zhruba o dvě procenta více než v roce 2016. Přes elektronickou evidenci tržeb (EET) a zákaz, který vykázal kuřáky z restaurací, stoupla meziročně výroba svijanského piva zhruba o dvě procenta. Navzdory všem překážkám to byl úspěšný rok, řekl mluvčí pivovaru Luboš Spálovský. Předloni dodal pivovar na trh 624 900 hektolitrů piva.

Podle ředitele pivovaru Romana Havlíka je znát, že lidé stále víc kupují lahvové pivo a pijí doma. Svijanský pivovar přišel se zavedením EET o desítky odběratelů a další se chystají ukončit podnikání kvůli zákazu kouření, život navíc hospodským komplikuje nedostatek lidí na trhu práce. „Někteří skončili, jiní zase otevřeli, ale celkově jich ubylo,“ uvedl Havlík. Přesto pivovar počítá i v letošním roce s dalším růstem výroby, přiblížit se chce hranici 650 000 hektolitrů.

Pomoci by měla i nová linka na stáčení piva do plechovek, kterou pivovar loni postavil. Investice zhruba za sto milionů korun je největší za posledních léta. Pivo v plechovkách prodává Pivovar Svijany od roku 2001, zatím si je ale nechával stáčet u externích dodavatelů. „Letos pivovar prodal tři miliony plechovek, z toho půl milionu už z vlastní linky,“ řekl Spálovský. Pro příští rok podle něj plánují ve Svijanech stočit do plechovek zhruba 20 000 hektolitrů piva, což představuje čtyři miliony půllitrových plechovek.

Pivovar Svijany je největším pivovarem v Libereckém kraji, většinu své produkce prodá v Česku. Nová stáčecí linka podle Havlíka rozšíří možnosti prodeje do zahraničí. Plechovky jsou lehčím obalem než sklo, což znamená nemalé úspory na dopravě. Pivo v nich má navíc půlroční trvanlivost, zatímco lahvové jen tři měsíce. Na export šlo letos zhruba sedm procent produkce svijanského pivovaru. Nejvíc na Slovensko, pivovar vyváží i do Německa a Polska. „Do budoucna bychom chtěli vyvážet zhruba deset procent našeho výstavu,“ dodal Havlík.