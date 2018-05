Plán na teroristický útok vyprovokovala policie, píše soud. Anarchista žádá odškodnění

PRAHA Hlavní aktér sledované kauzy údajného teroristického komplotu Petr Sova žádá stát, aby ho za útrapy způsobené trestním stíháním odškodnil. Sova byl podle policie a žalobce hlavou skupiny, jež osnovala plán útoku na vlak převážející vojenský materiál. Konstrukci orgánů činných v trestním řízení však soudy zbouraly, všech pět protagonistů případu pravomocně očistily. Snahu skupiny nepřípustně ovlivnili policejní agenti.

Strůjci záměru byli podle policie Petr Sova, Martin Ignačák a Alexandra Ščambovál, přičemž Sova skupině velel. Jejich úsilí prý směřovalo k tomu, aby na jaře 2015 poblíž tunelu propojujícího pražský Braník a Malou Chuchli zápalnými lahvemi zaútočili na vlak převážející vojenskou techniku. Další dvě postavy příběhu se musely zodpovídat z toho, že údajný komplot neoznámily. Jenže verze kriminalistů a žalobců před soudem neobstála.

Odvolací Vrchní soud v Praze z pachatelů obžalobu letos v březnu letošního pravomocně sejmul. Výrok pražské vrchní instance má podle zjištění serveru Lidovky.cz první plod. Petr Sova se obrátil na ministerstvo spravedlnosti s žádostí o finanční kompenzaci. „Tuto žádost jsme skutečně obdrželi,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Lucie Machálková z tiskového oddělení resortu.

Sova strávil osm měsíců ve vazbě. V žádosti poukazuje i na další zátěž, kterou mu kauza přivodila. „Jeden z nároků je ušlá mzda, kdy po dobu vazebního stíhání nemohl chodit do zaměstnání. Potom je tam zásah do osobnostních práv, přece jen je to manžel a otec od dvou dětí. Došlo také k poškození jeho dobrého jména,“ přiblížil serveru Lidovky.cz Sovův advokát Petr Šťastný.

Na kolik nesnáze způsobené trestním řízením vyčíslil, není jasné. Advokát částku s ohledem na diskrétnost odmítl odtajnit, mlčí také ministerstvo. Nicméně na základě vazebního stíhání, téměř tříletého trvání případu a rozsáhlé medializace kauzy lze odhadnout, že Sova si neřekl o méně než milion korun. Advokát Martina Ignačáka Ondrej Štefánik serveru Lidovky.cz potvrdil, že do konce června odešle žádost o odškodnění i pro svého klienta.

V hlavní roli policejní infiltrátoři

Skupinu kriminalisté sebrali v dubnu 2015. Klíčový podíl na jejich zatčení měli dva nasazení policejní agenti, kteří se Sovou a ostatními navázali kontakt v průběhu roku 2014. Infiltrátoři zdokumentovali průběh konspiračních schůzek, výrobu zápalných směsí nebo následné zakopání lahví poblíž zamýšleného místa útoku.

Sova, Ignačák a Ščambová usedli na lavici obžalovaných kvůli přípravě teroristického útoku. Radka Pavlovská a Katarína Zezulová se musely hájit kvůli tomu, že plán neoznámily úřadům. Městský soud v Praze ale loni v září skupinu očistil, jeho verdikt po odvolání státního zástupce stvrdil Vrchní soud v Praze. Obě instance přisvědčily obžalovaným, že do značné míry jednali ve vleku policejních infiltrátorů.

„Soud prvního stupně na základě důkazů, které měl v hlavním líčení k dispozici, dospěl ke správnému a důkazně dostatečně a spolehlivě podloženému závěru, že se nepodařilo nade vší rozumnou pochybnost vyvrátit obhajobu obžalovaných, že tento skutek byl od počátku vyprovokován ze strany Policie ČR,“ stojí v pravomocném rozhodnutí, pod nímž je podepsaný soudce Zdeněk Sovák a jež má server Lidovky.cz k dispozici.

‚Policie nesmí posilovat vůli spáchat trestný čin‘

Agenti třeba zaplatili za nákup materiálu pro zápalné lahve, vybrali místo útoku či skupině poskytovali k přepravě dodávky. Odvolací instance v této souvislosti připomněla výrok Ústavního soudu, jenž se v souvislosti s držením Ignačáka ve vazbě vyjádřil k institutu agentů. „Je nepřípustné, aby policejní orgány jako orgány státu naváděly jiného ke spáchání trestné činnosti, posilovaly jeho vůli spáchat trestný čin, či mu jakoukoli formou pomáhaly, a z této zásady soud prvního stupně správně a důsledně vycházel.“

Odškodnění pro Ignačáka Server Lidovky.cz loni v prosinci jako první informoval, že v kauze už k jednomu odškodnění došlo. Ministerstvo spravedlnosti přiznalo finanční kompenzaci za nezákonnou vazbu pro Martina Ignačáka, který strávil de iure nevinný v cele rok a čtvrt. Podle Ústavního soudu ho stát držel za mřížemi v rozporu se zákonem poslední čtyři měsíce. Kolik Ignačák za vazební stíhání inkasoval, není jasné. Částku obě strany tají.

Verdiktem pražské odvolací instance se pravomocně uzavřel příběh, o němž se v počátečních fázích na základě policií prezentovaných poznatků psalo jako o případu prvních českých teroristů. Kauza byla výsledkem rozsáhlé akce s krycím názvem Fénix, která byla původně zaměřená na rozkrytí anarchistické Sítě revolučních buněk a již koordinoval tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu.

Kauza ale do definitivního konce ještě nedospěla. Vrchní státní zastupitelství serveru Lidovky.cz potvrdilo, že bude iniciovat podání dovolání k Nejvyššímu soudu. „O vině hlavních pachatelů nemáme pochybnosti a v určitém rozsahu shledáváme i formální existenci dovolacích důvodů,“ sdělil náměstek vrchní žalobkyně Adam Bašný. Bude pak na nejvyšším státním zástupci Pavlu Zemanovi, zda podnět kolegů z Prahy vyslyší a vypracuje dovolání.