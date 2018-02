Planeta Česko. Česká republika má nově odpověď na přírodopisné dokumenty od BBC

PRAHA Fascinující přírodopisný dokument Mariána Poláka nabídne divákům pohled na jedinečnou českou přírodu. Do kin vstoupí Planeta Česko 22. března.

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky - stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Seznamte se s s tetřevem tokajícím za úsvitu, se vzácnými sysly, s nimiž na louce laškují děti, ledňáčkem prorážejícím při lovu střemhlav vodní hladinu, s lososy putujícími z českých řek do moře a zpátky nebo s užovkami v dramatickém zápase s rybí kořistí. Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími žabáky a desítkami dalších hrdinů. Některé z nich dost možná ani neznáte a přitom divočina začíná hned za dveřmi.

Jako vzrušující prostředí, které si co do pestrosti a dobrodružnosti v ničem nezadá s exotickými krajinami, zobrazuje českou přírodu film Planeta Česko režiséra Mariána Poláka. Snímek s komentářem namluveným hercem Kryštofem Hádkem je napínavou podívanou pro dospělé i děti, která díky nejmodernějším technologiím ukazuje fascinující příběhy více než čtyřiceti druhů zvířat.

Štáb v čele s režisérem najezdil desítky tisíc kilometrů autem, vlakem i na kole a použil celkem patnáct různých kamer a fotoaparátů. Ne vždy měli filmaři štěstí na zvířata, která chtěli natočit, hned napoprvé. „Natočit dobře bobry žijící na mnoha místech naší země byl docela oříšek, protože jsou to noční zvířata s vynikajícím čichem. Trvalo nám mnoho dní a nocí, než se nám podařilo jejich příběh pro film zachytit,“ vysvětluje Marián Polák. Důležitý byl také samotný casting zvířecích „herců“. Filmaři se rozhodli natáčet zvířata, která jsou alespoň trochu zvyklá na lidskou přítomnost a zároveň chtěli výběr udělat co nejpestřejší. Ve filmu jsou tak vidět co do druhů a velikosti rozmanitá zvířata od mravenců po statné zubry. Na Planetě Česko pracovaly desítky odborníků – zoologů, biologů, ochránců přírody a dalších poradců, kteří přispěli například svými terénními znalostmi a vědomostmi o chování zvířat.