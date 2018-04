Po 65 letech končí korejská válka, státníci se dohodli na podepsání mírových smluv

PCHANMUNDŽOM Severní a Jižní Korea se dohodly, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Žádná konkrétní opatření ale nepředložily. Obě země také budou usilovat o to, aby ještě letos mohla být podepsána mírová dohoda, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka z 50. let. Je to uvedeno ve společném prohlášení ze summitu, při němž se dnes setkali severokorejský vůdce Kim Čong-un a jihokorejský prezident Mun Če-in.

„Již nebude žádná válka na Korejském poloostrově, tím začíná nová éra míru,“ stojí v prohlášení, které podepsali lídři obou zemí.



Podle prohlášení Mun letos na podzim navštíví severokorejskou metropoli Pchjongjang. Severní a Jižní Korea také uspořádají další setkání rozdělených rodin.

Britská diplomacie je skeptická

Britský ministr zahraničí Boris Johnson uvítal konání vrcholné schůzky mezi nejvyššími představiteli Severní a Jižní Koreje. Zároveň ale řekl, že od schůzky nečeká průlom, který by mohl vést k omezení severokorejských jaderných ambicí.

„To, co se děje, je velmi povzbuzující,“ řekl šéf britské diplomacie novinářům. „Nemyslím si ale, že by ti, kdo znají historii severokorejských plánů na vývoj jaderné zbraně, byli v tuto chvíli příliš optimističtí. Každopádně je ale schůzka obou vůdců dobrou zprávou,“ dodal.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jihokorejský prezident Mun Če-in se v pátek sešli v demilitarizovaném pásmu mezi oběma zeměmi. V první etapě jednodenního summitu jednali o denuklearizaci Korejského poloostrova, o zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi a o způsobech, jak nastolit na poloostrově trvalý mír.