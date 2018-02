Pod bruslaři na vodní nádrži Rozkoš se propadl led, zasahoval vrtulník

Česká Skalice (Náchodsko) Záchranáři ve středu krátce po poledni zasahovali na zamrzlé vodní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Pod dvěma bruslaři se tam propadl led. Prochladlého muže a ženu na břeh transportoval v podvěsu záchranářský vrtulník. Informovala mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

„Bruslaři byli asi 1,5 kilometru od břehu, dostali se z vody zpět na led. Aby se zahřáli, kroužili na bruslích kolem, ale kvůli popraskanému ledu se báli vrátit zpět. Na pomoc jim vyrazila po ledě záchranná skupina čtyř hasičů se člunem a současně se na břehu připravoval ke vzletu vrtulník letecké záchranné služby,“ uvedla k případu Götzová.



Hasiči pomohli dvojici do člunu, ze kterého byli po jednom vytaženi a transportováni v podvěsu vrtulníku na břeh. Tam si je převzali do péče zdravotníci. Vrtulník byl na Rozkoš odvolán z jiného zásahu. „Na místě jsme zachraňovali muže, rok narození 1981, který se propadl do vody po pás a o čtyři roky starší ženu, která byla podle našich informací pod vodou celá. Oběma se podařilo dostat se z vody ven,“ sdělil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák.

Záchranáři se pokusili po příletu vrtulníku oba bruslaře dostat na palubu vrtulníku, ale oba byli zesláblí natolik, že je vzdušný vír od vrtulníku odsouval po ledu pryč. Proto posádka podle Nováka změnila taktiku a připravila lanový podvěs. „Muže jsme transportovali sanitkou do náchodské nemocnice a žena byla převezena vrtulníkem do hradecké fakultní nemocnice. Oba byli značně podchlazení, ale bez dalších známek poranění. Nasazením vrtulníku byla celá záchranná akce zkrácena o desítky minut. To bylo vzhledem ke stadiu hypotermie, ve kterém se oba bruslaři nacházeli, zcela zásadní,“ uvedl Novák.

Na místě zasahovali profesionální hasiči z Jaroměře a dobrovolní hasiči z Nového Města nad Metují. Po celou dobu spolupracovali hasiči se zdravotníky i leteckými záchranáři. „Osoby, které na led vstupují, by měly být maximálně opatrné a dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Rozhodně se nedoporučuje pohybovat se po ledu o tloušťce menší než 10 až 12 centimetrů,“ dodala Götzová.

Vodní nádrž Rozkoš je největší vodní plochou v Královéhradeckém kraji a patří z hlediska rozlohy mezi deset největších přehrad v republice. Maximální plocha zadržené vody je 1001,3 hektarů a celkový objem nádrže je 76,154 milionů metrů krychlových.