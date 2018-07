‚Jsou dny, kdy se neobjeví nikdo.‘ Rozkopaná dopravní tepna na Žižkově dusí místní obchody

PRAHA V polovině července měla být ukončena druhá ze tří etap rekonstrukce Husitské ulice na pražském Žižkově. Dle soudů místních obchodníků, kteří odjezd buldozerů a dělníků s napětím vyhlížejí, však k něčemu podobnému v nejbližších dnech patrně nedojde. V březnu započaté opravy, jež mají skončit v listopadu, přitom výrazně ovlivňují jejich podnikání. Přišli o výraznou část tržeb a potýkali se i s existenčními problémy.

Je všední den, krátce po poledni. Jindy auty a lidmi zaplněná ulice pod Vítkovským vrchem nedaleko centrálního autobusového nádraží je takřka prázdná. Rušivý řev motorů tu již čtvrtým měsícem nahrazuje ještě více dotěrný zvuk sbíječek a kompresorů. Místo skupinek turistů se pod okny zdejších budov pohybují v oblacích prachu pracovníci v oranžových vestách.

Na snížený komfort a přístupnost Husitské ulice ovšem nedoplácí jen řidiči, kteří v polovině března zmateni úplným uzavřením důležité komunikace způsobili dopravní kolaps v metropoli. Výrazně omezuje také místní podnikatele. V důsledku rekonstrukce jim výrazně klesly příjmy.

„Zima byla špatná, lidé nechodili. A když konečně skončila, rozkopali ulici a mé tržby se rázem propadly o 80 procent,“ líčí pro Lidovky.cz Pavel Podařil, jenž má ve spodní části Husitské prodejnu Muffin Concept. Obchůdek, jehož součástí je i výrobna muffinů, cupcaků či cheesecaků, které nabízí zákazníkům, otevřel v roce 2016. Vedle toho dodává většinu svých produktů do hotelů.

Pavel Podařil ve své prodejně Muffin Concept na pražském Žižkově.

„Zažil jsem i dny, kdy se u mě neobjevil nikdo. Musel jsem kvůli tomu zrušit brigádnické místo. Kdybych měl jen prodejnu, zkrachoval bych, zavřel dveře a už se sem nevrátil,“ říká Podařil. Podle svých slov přišel zejména o klintelu z řad turistů, kteří jsou jeho významnými zákazníky. Brodit se prašnou cestou se ale mnohdy nechtělo prý ani žižkovským obyvatelům.



Podobně hovoří také Michaela Krobová, spolumajitelka květinářství Green Decor. Nedaleko kolmo vedoucí Orebitské ulice váže květiny pět let. Meziročně její tržby prý rostly o 25 procent. Letos tomu tak poprvé není.

„Během prázdnin očekávám dokonce propad, myslím že tak o 50 procent,“ míní Krobová. „Kdybych nyní do firmy neinvestovala své prostředky, mohla skončit. Nechodí už ani místní, když si pomyslí, že musí prodírat tímhle,“ ukazuje na úzkou uličku mezi domy a kovovým plotem, jejíž stabilitu zajišťují mnohdy kusy prken, které nahrazují chybějící dlaždice na demontovaném chodníku.

Michaela Krobová, spolumajitelka květinářství Green Decor v pražské Husitské ulici.

Majitelé některých objektů pomáhají podnikatelům nelehkou dobu přečkat. I pro ně je totiž výhodné, když jejich prostory obývají stálí nájemci. Například květinářství Green Decor má po dobu rekonstrukce ulice třicetiprocentní slevu na nájem. Podle Michaely Krobové ovšem částka, kterou díky vstřícnému kroku vlastníka ušetří, zmiňované ztráty beztak nepokryje.



To Pavlu Podařilovi majitel domu údajně sdělil, že by mu ztrátu měl kompenzovat spíše magistrát. Osobně se ale na město zatím neobrátil a podle svých slov ani nehodlá - „nemá energii“. Krobová tvrdí, že by se k případné hromadné iniciativě, o níž obchodníci uvažují, přidala. Podle mluvčího magistrátu Víta Hoffmana ale podnikatelům náhrada zisku či odškodné v těchto případech ze zákona nenáleží.

Jak Podařil, tak Krobová přitom připouští, že oprava ulice je nevyhnutelná. Výrobce sladkého pečiva uznává, že se měl jako podnikatel více zajímat o to, co se bude v místě jeho prodejny dít. „Očekával bych ale, že město přijde samo, když platím daně. Kdyby jeden člověk z města obešel ulici, lidé by měli pocit, že se někdo zajímá,“ přemítá Podařil.



Na věrné zákazníky budou muset obchodníci v Husitské ulici spoléhat až do listopadu letošního roku, kdy by podle plánu měla být dokončena úplná rekonstrukce ulice. Během té doby si podobnou zkušeností pravděpodobně projdou i prodejci na navazující Koněvově ulici, jejíž revitalizace začne počátkem srpna. Původně měla být zahájena již toto v pondělí, magistrát však minulý týden rozhodl o čtrnáctidenním odkladu.