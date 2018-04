Pokus o cenzuru umění v Brně? Ježíš znásilňující muslimku vadí lidoveckému náměstkovi

BRNO Náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL) se opakovaně pokouší zakázat hostování inscenace Olivera Frljiče Naše násilí a vaše násilí na festivalu Divadelní svět. Pořádá jej 24. až 30. května Národní divadlo v Brně.

Proti hře se už dříve vymezoval spolek Brno+ nebo hnutí Slušní lidé. Hladík na sociálních sítích mimo jiné argumentoval: „Například zde Ježíš znásilňuje muslimskou ženu.“

Frljičův režijní styl je extrémní, rád provokuje, ale je uznávaným režisérem, jehož inscenace získávají ceny. Tato se kontroverzním způsobem vyjadřuje k současné Evropě, především k uprchlické krizi, k násilí na obou stranách.

Inscenace Chorvatského národního divadla v Rijece a scény Mladinsko Theatre v Lublani se zamýšlí nad fašizujícími tendencemi ve společnosti a klade nepříjemné otázky.

Pocit ohrožení?

Hladík se nejprve pokoušel prosadit zákaz hostování na jednání rady města, kde nepochodil, následně napsal otevřený dopis řediteli Národního divadla v Brně Martinu Glaserovi, v němž ho žádá, aby inscenaci „nahradil“. Píše, že ctí svobodu tvorby a svobodu v práci dramaturgů, ale jako občan již nemůže mlčet. „Jsem přesvědčen o tom, že umění má lidi spojovat a ne je rozdělovat.“ Soudí, že inscenace uráží náboženské vyznání a vyvolává v řadě lidí pocit ohrožení.



Glaser je naopak toho názoru, že umění má vzbuzovat protichůdné názory a vyvolávat diskusi o současném dění. Považuje to za znak demokracie. Připomněl také, že hlavním tématem letošního festivalu je svoboda. A to znamená i svobodu výběru. „Věřím, že občané našeho města jsou natolik moudří, že se sami rozhodnou, co chtějí vidět a co vidět nechtějí,“ uzavřel.

Na stranu festivalu se postavil i náměstek primátora pro kulturu Matěj Hollan (Žít Brno), který uvedl, že snahy o zakázání nebo stažení divadelních představení nepatří do vyspělé liberální demokracie. Město podle něj podporuje kulturu v celé její šíři.