Policisté zadrželi celníky kvůli vynášení informací Březinově lihové mafii

Policisté zadrželi čtyři osoby, z toho tři současné či bývalé celníky, kvůli podezření z vynášení tajných informací z prostředí celní správy členům lihové mafie kolem Radka Březiny. Na případ upozornil Radiožurnál. Státní zástupce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda ČTK řekl, že podezřelí jsou již obvinění z několika trestných činů, hrozí jim mnohaleté tresty. Případná otázka vazby se bude řešit až po výslechu.

„Mohu potvrdit, že došlo k zadržení čtyř osob, z toho tři osoby pracovaly nebo pracují u celní správy. Dva celníci jsou ještě v aktivní službě, jeden je bývalý celník. Tyto osoby jsou podezřelé z rozsáhlé trestné činnosti spočívající v tom, že docházelo k únikům různých informací v celní správě ke skupině pachatelů kolem Radka Březina, která se zabývala rozsáhlou výrobou a distribucí nezdaněného lihu,“ řekl ČTK Šereda.



Skupina byla podle žalobce již obviněna, nyní jsou vyslýcháni. „Jde o trestné činy zneužívání pravomocí veřejného činitele, přijímání úplatku, pomoc k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, účast na zločinném spolčení a ohrožování utajované informace. Jde o trestné činy, které se řeší v této kauze, nejsou z nich obviněni všichni čtyři,“ doplnil žalobce.

O zadržení zaměstnanců celní správy je informováno i generální ředitelství. „Celní správa o tomto případu ví a po celou dobu vyšetřování spolupracovala aktivně, dlouhodobě s policií,“ uvedla mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Počet celníků zadržených v případu nechtěla potvrdit.

Případ souvisí s rozkrýváním trestné činnosti lihové mafie na Zlínsku, v jejímž čele stál Radek Březina. Ten už byl s dalšími pěti lidmi za nelegální obchody s lihem pravomocně odsouzen na 13 let. Jeho bratra Tomáše vrchní soud poslal do vězení na šest let, dalším čtyřem mužům soud uložil tresty od šesti do 11 let. Případ dalších dvou obžalovaných soud vrátil zpět na kraj. Škodu vrchní soud vyčíslil na 5,6 miliardy korun.

Žalobce Petr Šereda nechtěl specifikovat, jaké konkrétní informace celníci členům mafie poskytovali. Již při rozkrývání samotné Březinovy kauzy u olomouckého soudu se spekulovalo, zda členové mafie nedisponovali informacemi například o chystaných celních kontrolách. Vzhledem k obvinění z přijímání úplatku za své informace celníci podle policistů dostávali peníze.

Zadržení podezřelých celníků navazuje na kauzu z prosince 2015, kdy bylo obviněno 11 celníků za ledabylé dohlížení na denaturaci kvasného rafinovaného lihu. V únoru 2016 však zlínský žalobce Martin Malůš zrušil u šesti z nich usnesení o zahájení trestního stíhání s tím, že trestní stíhání je promlčené. Celníci byli obviněni z maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, respektive z maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti.

Žalobci v souvislosti s Březinovou kauzou poslali před soud i řadu odběratelů Březinova lihu. Někteří si již odpykávají tresty. Případ odkrývají i z jiných stran, loni v září podali obžalobu na čtyři lidi v souvislosti s legalizací majetku pocházející z trestné činnosti takzvaného lihového bosse Radka Březiny. Mezi obžalovanými je i jeho otec Vladimír.

V odkrývání trestné činnosti v této rozsáhlé kauze lihové mafie významně pomohla policistům i žalobcům mimo jiné výpověď Březinova mladšího bratra Tomáše, který se rozhodl s policií spolupracovat. U krajského soudu za status spolupracujícího dostal pouze čtyřletý trest, vrchní soud mu ho však o dva roky zvýšil.