Politici budou řešit, jak se vypořádat s Uberem. Získají biatlonisté další medaili?

Budou opakovat protesty taxikářů proti službě Uber? Ovlivnit nejasnou situaci kolem takzvané sdílené ekonomiky by mohli zástupci stran i ministr dopravy, kteří se pokusí navrhnout, jak věc vyřešit zákonem.

- Ministr dopravy Dan Ťok bude jednat se zástupci sněmovních stran o tom, jak zákonně vyřešit situaci kolem služeb typu Uber. O těch se mluví nejvíce v souvislosti s přepravními službami. Řidičů taxi je jen v hlavním městě podle odhadů zhruba 8300 a vadí jim, že řidiči Uberu nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a ani taxametry. Uber tvrdí, že není taxislužba, ale že nabízí spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky. Taxikáři už kvůli konkurenci Uberu několikrát protestovali.

- Obvodní soud pro Prahu 5 bude řešit spor mezi státem a firmou Kámen Zbraslav kvůli sesuvu na dálnici D8 na Litoměřicku. Rozestavěná dálnice D8 z Prahy přes Ústí nad Labem do Německa se dlouhodobě potýká s nestabilitou podloží. V červenci 2013 se po silných deštích utrhl svah u Litochovic na Litoměřicku. Sesuv zavalil rozestavěný úsek dálnice asi v délce 200 metrů a značně poškodil i nedalekou železniční trať.

Podle ministerstva dopravy za sesuv může nedaleký kamenolom. Správci silnic a železnic jeho majitele, společnost Kámen Zbraslav, zažalovali o uhrazení zhruba miliardové škody. Společnost ale vinu odmítla.

- Výbor pro dopravu pražského magistrátu bude jednat o propojení Smíchova a Dejvic autobusy MHD, které by jezdily tunely městského okruhu. Organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD, navrhla tři varianty. Všechny počítají s intervalem deset minut ráno a 15 minut dopoledne. Autobusy by jezdily pouze od 6:00 do 20:00. Trasu mezi zastávkami Knížecí a Dejvickou by zkrátily asi o deset minut,

- V Bruselu proběhne jednání ministrů financí zemí EU. Zabývat se budou strategií pro udržitelnost financí, ale i rozpočtem EU, včetně pokynů pro přípravu rozpočtu na rok 2019. Za ČR se jednání zúčastní ministryně financí Alena Schillerová.



- Evropský soudní dvůr v Lucemburku zveřejní stanovisko svého generálního advokáta ke sporu Evropské komise s Polskem ohledně těžby dřeva v chráněném Bělověžském pralese, posledním původním na evropském kontinentu, na východě země. Loni v listopadu soudní dvůr rozhodl, že Polsko musí okamžitě přestat kácet v chráněném Bělověžském pralese, nebo zaplatí každý den pokutu 100 000 eur (asi 2,5 milionu Kč).

- Za účasti rodiny a několika pozvaných hostů se v Kodani uskuteční pohřeb prince Henrika, manžela královny Margrethe II. Jeho popel bude následně uložen zčásti v soukromé zahradě zámku Fredensborg, zčásti bude rozprášen do moře.



- Začíná vnitrostranické referendum německé sociální demokracie, které rozhodne, jestli vznikne další velká koalice CDU/CSU vedená kancléřkou Angelou Merkelovou. Více než 460 000 členů SPD může hlasovat do 2. března.

Pokračuje olympiáda v Pchjongčchangu. Ještě dopoledne budou naši muži závodit ve skocích na velkém můstku v rámci severské kombinace. Biatlonisté Jislová, Puskarčíková, Vítková, Krčmář, Moravec a Šlesingr pak poběží finále smíšené štafety. Podaří se jim přidat ve smíšené štafetě třetí biatlonovou medaili?