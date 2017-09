Trump chce ukázat vojenskou sílu USA v masivní vojenské přehlídce. Inspiruje se ve světě

NEW YORK/PRAHA Červencová návštěva Francie patrně zanechala ve vzpomínkách amerického prezidenta silnou stopu. Donald Trump byl při své cestě svědkem oslav, během nichž se připomínal Pád Bastilly. Trumpa tato vojenská přehlídka natolik okouzlila, že by chtěl změnit dosavadní tradice a podobnou velkolepou událost za účasti armády uspořádat i v USA na Den nezávislosti, který se slaví 4. července.

Trump si na nedávnou návštěvu vzpomněl v pondělí, kdy se v New Yorku opět setkal s Macronem. „Byl jsem váš host při svátku pádu Bastilly, kde byla jedena z největších přehlídek, jakou jsem kdy viděl,“ řekl Trump vedle sedícímu francouzskému prezidentovi. Dodal, že podle něj jde o obrovskou věc, která podporuje ducha národa.



„Ve skutečnosti přemýšlíme o tom, že 4. července uděláme na Pennsylvanské třídě skvělou přehlídku, která ukáže naši vojenskou sílu,“ řekl Trump podle serveru časopisu Time.

Velikost armády tak touží prezentovat při nejvýznamnějším americkém svátku, který si připomíná oficiální vyhlášení nezávislosti na britském impériu - Dnu nezávislosti.

Setkání s Macronem v New Yorku ale nebylo první příležitostí, při které Trump svůj záměr naznačil. Už v lednu se pro The Washington Post rozpovídal o tom, že by chtěl, aby během jeho éry Amerika představila svou armádu světu. „Být skvělým prezident znamená dělat mnoho věcí, jednou z nich je být skvělým propagátorem. A ukázat veřejnosti, jakou jsme vybudovali armádu,“ svěřil se státník.

„Tato armáda může pochodovat Pennsylvánskou třídou. Tato armáda může přelétat nad New Yorkem a Washingtonem v rámci vojenské přehlídky. Myslím, že ukážeme naši armádu,“ řekl tehdy.



It was a great honor to be with President @EmmanuelMacron of France this afternoon with his delegation. Great bilateral meeting! #UNGA pic.twitter.com/HnxDDU5d5F