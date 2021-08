Do Hradiště za Fantomasem. Letní filmová škola přiveze české i mezinárodní hosty

Festival potrvá od pátečního poledne do příštího čtvrtka. Koná se v mírně posunutém termínu a ve zkrácené podobě, rozmanitost ale ani tak jeho programu nechybí. Zahájí jej předpremiéra filmu Martina Šulíka Muž se zaječíma ušima, který slibuje prostřednictvím herce Miroslava Krobota předvést, jaký by byl život se schopností slyšet to, co jiní neslyší.