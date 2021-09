Drogy z festivalu v Glastonbury zabíjí vzácné úhoře. Nemočte do řeky, volají na poplach vědci

Vědci vzorky vody odebrali z řeky Whitelake v proudu jak před areálem, kde se festival každoročně odehrává, tak v proudu za ním. Ačkoliv vzorky pocházejí z roku 2019, kde se festival kvůli koronaviru konal naposledy, výsledky zveřejněné až nyní ukazují, že koncentrace drogy ve vodě může vážně poškodit flóru i faunu.

Koncentrace MDMA (3,4-methylendioxymethamfetamin) pocházející z extáze byla v proudu za areálem festivalu zhruba stočtrnáctkrát vyšší než ve vodách před ním. Koncentrace kokainu pak byla vyšší zhruba čtyřicetkrát.



Takové množství může vážně poškodit život v řece včetně populace chráněných úhořů evropských. Předchozí výzkumy prokázaly, že kvůli kokainu mohou úhoři trpět svalovou deficiencí či vrozenými defekty na žábrách.

„Nevyžádaná kontaminace vod drogami kvůli močení v přírodě se děje na každém hudebním festivalu,“ připustil pro deník The Guardian vědec Dan Aberg s univerzity přírodních věd ve městě Bangor. Zároveň ale dodal, že Glastonbury má tu nevýhodu, že řeka je v těsné blízkosti areálu. I když účastníci třeba nemočí přímo do vody, droga nemá v zemi dostatečný čas na to, aby se rozložila, než se do řeky a spodních vod ze země dostane.



Vedení festivalu je s výsledkem studie seznámeno a zavázalo se učinit rázné kroky. To se ostatně stalo již v měřeném roku 2019, kdy pořadatelé spustili kampaň Nemoč na zem (Don´t Pee on the Land), která alespoň částečně (alespoň dle slov pořadatelů) problém zmírnila.

Vědci kromě řeky Whitelake zkoumali i řeku Redlake, jež se nachází o něco dále a s areálem festivalu přímo nesousedí. Zde měření vyšší množství nelegálních substancí ve vodě neprokázalo.