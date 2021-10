Kdysi jsme pro Čechy objevili videomapping, teď přicházíme s rozšířenou realitou, říká šéf Signal Festivalu

Oblíbený Signal Festival, který každoročně navštěvuje více než 500 000 lidí, tak doplní 6 děl na virtuální trase. Aby si člověk taková umělecká díla vychutnal, potřebuje jediné – svůj chytrý telefon a chuť se projít Karlínem.



Lidovky.cz: Co letos Signal Festival chystá? Jaké jsou novinky?

Jsme zpátky po dvou letech, takže novinek je hned několik. Letošní festival nabídne návštěvníkům 4 festivalové trasy, 15 instalací ve veřejném prostoru, 6 instalací v rozšířené realitě a bohatý doprovodný program. Naprostou novinkou je tedy mobilní aplikace pracující s rozšířenou neboli augmentovanou realitou. To je takový náš krok dopředu a do neznáma, na který se nesmírně těšíme. Návštěvníci si budou moci virtuální díla prohlédnout na samostatné trase, které říkáme Signal AR. Doplní ji oblíbené trasy Karlín a Staré Město a novinka Holešovice.

Lidovky.cz: Jak festival poznamenala covid doba a opatření? Jak jste vše zvládli finančně?

Signal Festival 2020 byl zrušen týden před konáním festivalu. Část již vynaložených nákladů na něj, tak naštěstí kompenzoval stát. Samozřejmě jsme přišli o potenciální příjmy ze vstupného, na druhou stranu se nám díky velké podpoře našich dlouholetých i nových komerčních partnerů a částečně také dotací pokrývajících koronavirové období, podařilo loňský festival uzavřít s nulovou ztrátou. Letos jsme připraveni snad opravdu na vše. Máme nachystána velmi přísná bezpečnostní a hygienická opatření, omezili jsme vnitřní kapacity prostor z důvodů možnosti většího rozestupu mezi návštěvníky. Zároveň jsme vyvinuli onu aplikaci Signal AR, která poběží a nabídne lidem umělecká díla v ulicích Prahy, ať se stane cokoliv.

Martin Pošta Martin Pošta je zakladatelem několika významných kulturních akcí a dlouholetým manažerem v oblasti kultury. Vystudoval VŠE a FAMU, dlouhá léta pracoval na MFF Karlovy Vary, založil festival debutů Fresh Film Fest, několik let vedl prodejní přehlídku současného designu designSUPERMARKET a především festival digitální a kreativní kultury Signal Festival, který za posledních 8 let navštívilo více než 3 miliony lidí. Produkoval také videomappingové projekty skupiny The Macula. Působí jako kurátor několika zahraničních audiovizuálních festivalů.

Lidovky.cz: Loni se festival nekonal, jste letos připraveni na tuto variantu?

Ano, řekl bych, že ano. Kdyby se všechno opět zhoršilo a pokazilo, stále máme Signal AR aplikaci. Společně s kreativním studiem BRAINZ IMMERSIVE jsme ji vyvíjeli celý uplynulý rok a výsledkem je prvních 6 děl v rozšířené neboli augmentované realitě od malíře, sochaře a writera Jana Kalába, autora futuristických vizuálních konceptů AOKU, vizuálního umělce Jana Hladila a vizuálního designéra Longiy. Loňské téma znělo Plan B. To letošní jsme drobně změnili na Plan C. Věnujeme se ekologii, udržitelnosti, ale i tomu, jak se přizpůsobit životu na planetě Zemi. Mnohá díla zároveň logicky reagují na pandemickou zkušenost.

Lidovky.cz: Jak bude Signal AR prakticky fungovat?

Signal AR je naprosto nový a inovativní projekt. Je to takový Signal do pandemie a denního světla, což je pro nás dost neobvyklé. Návštěvníci najdou první AR trasu na pražském Karlíně. Stačí si stáhnout novou festivalovou aplikaci, vyrazit do ulic a pouze skrze vlastní chytrý telefon objevovat díla v rozšířené realitě. Nic jiného není potřeba. Je to taková virtuální sbírka uměleckých děl ve veřejném prostoru. Aplikace bude v provozu od konce září a poběží minimálně rok, takže ji lze vyzkoušet kdykoliv, i mimo festival. Vše bude fungovat vždy od 8:00 do 19:00 hodin,

Lidovky.cz: Takže klasický Signal Festival jak jsme zvyklí bude? A jak lidé rozpoznají virtuální díla od těch fyzických?

Klasický Signal Festival v ulicích bude samozřejmě také. Jak už jsem zmínil, kromě Signal AR trasy čekají na návštěvníky 3 trasy – oblíbený Karlín, Staré Město a vůbec poprvé také Holešovice, na které jsme se dlouhou dobu těšili. Z programu bych asi doporučil dílo konceptuální umělkyně Mileny Dopitové, která na festivalu představí kinetický objekt Jeff u vodní elektrárny na Štvanici a upozorní tím na dopady moderní společnosti na přírodu kolem nás, nebo tajemnou a působivou projekci vodních živočichů skrytých v hlubinách oceánu od vizuálního umělce a vedoucího Ateliéru malby na pražské UMPRUM Jiřího Černického. Za pozornost bude určitě stát i interaktivní, hravá a energeticky zcela nezávislá kinetická instalaci Rozkvétání světla, kterou vytvořili pro festival designéři Roman Vrtiška a Vladimír Žák. Instalace virtuální a fyzické poznají návštěvníci poměrně jasně. Ty virtuální lze pozorovat pouze skrze telefon a pouze přes den. Jiným slovy, Signal si teď můžete vychutnat nejen jako vždy od 19:00 do 24:00, ale také od 8:00 do 19:00, prostě celý den.

Lidovky.cz: Jsou divácky stále nejpopulárnější videomappingy? Chystáte letos nějaký?

Ano, je to tak. Od prvního ročníku mají Češi videomapping snad nejraději. Řekl bych, že mezi nejočekávanější umělecká díla letos patří monumentální 3D projekce od španělského studia Onionlab, která promění známé prostředí Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v jedinečný zážitek. A chybět nebude právě ani oblíbený videomapping na kostel sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Německé studio Weltraumgrafik zajímavě interpretuje letošní festivalové téma. Jeho projekce je abstraktní a hypnotická. Reaguje na světovou pandemii, katastrofu ale vnímá jako jistou výzvu a nový začátek. Na Karlínském náměstí se zároveň uskuteční ve čtvrtek 14. října v 19.00 hodin také slavnostní zahájení festivalu.

Lidovky.cz: A jak podporujete mladé umělce?

Signal Festival podporuje nejmladší tvůrce a autorské kolektivy poměrně vytrvale. Stál u vzniku více než 80 originálních instalací, které vznikly speciálně pro festival. Letos jsme ve spolupráci se společností Pražská plynárenská vyhlásili první ročník Ceny Neon pro studenty a studentky vysokých uměleckých škol. Vítězem se stali studenti Vítězslav Plavec a Filip Zeman z Fakulty architektury a umění Technické univerzity v Liberci a jejich dílo bude k vidění v rámci hlavního programu festivalu. Další otevřenou výzvou, kterou se od roku 2017 snažíme motivovat a podporovat mladé umělce je Signal Calling. Letos se tak divákům ve Stromovce představí interaktivní a hravé dílo Kateřiny Blahutové, které reaguje na téma odlesňování přírodní krajiny. Skvělé je, že jsme také navázali spolupráci s ateliérem Time-Based Media na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a jeho studenti představí své instalace na nádvoří Klementina.

Lidovky.cz: Letos bude Signal probíhat i v divadle, kde plánujete audiovizuální performance. Co lidé v divadle Archa uvidí?

Společně s kreativní dílnou PrusaLab a Divadlem Archa přinášíme už čtvrté setkání umělců na pomezí digitálních a analogových médií. Jedná se o audiovizuální performance V E K T R O S K O P, která spojuje živou hudbu, piano ovládané robotickou rukou, programované mobilní objekty, fyzickou improvizaci i laserové paprsky.

O režii se postaral audiovizuální umělec a náš dlouholetý spolupracovník David Vrbík a během čtyř dnů od 14. do 17. října zde vystoupí mimo jiné skladatelka, pianistka a zpěvačka Beata Hlavenková, zvukový designér a hudebník Stanislav Abrahám nebo Leoš Hort (HRTL). Společným prvkem všech večerů se stane kinetická socha Reflexe, kterou vytvořili v rámci umělecké výzvy Signal Calling v roce 2019 architekti Adam Cigler a Petr Vacek. Je skvělé, že takto jedno umělecké dílo získává další a další významy. Navíc jedna verze této instalace dokonce reprezentuje Českou republiku na Expo v Dubaji.

Lidovky.cz: Co plánujete pro příští rok, kdy bude festival slavit 10 let? A jaká je vaše vize pro jeho budoucnost?

Plánujeme toho hodně. Rádi bychom změnili umístění festivalu a posunuli se na Prahu 10 a Prahu 2, řekněme někde mezi Albertov a Vršovice. Desátý ročník by se měl tematicky zaměřit na popularizaci vědy. Stejně tak bychom chtěli veřejnosti přiblížit současné trendy v rozvoji nejrůznějších technologií. Skalní fanoušci pak určitě ocení, že se po mnoha letech plánujeme vrátit na náměstí Míru a promítnou videomapping na kostel sv. Ludmily. Na podzim roku 2022 bude Česká republika předsedat radě Evropské unie. Uvažujeme tedy, že bychom pro vytvoření projekce oslovili symbolicky 10 evropských umělců nastupující generace a nechali každého z nich vytvořit 1 minutu z celkem 10 minutového díla. Zároveň máme v plánu řadu celoročních aktivit a rádi bychom každý rok rozšířili Signal AR aplikaci o další díla v rozšířené realitě