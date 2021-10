Kolibřík ve světě zabodoval. Český digitální obraz se poprvé prodal za milion

Kolibřík na rudém plátně míří neznámo kam, ale dle názvu se dá soudit, že letí tím správným směrem. Za plátno ve výstavní kvalitě zaplatil na NFT tržišti Binance neznámý kupec 45,4 tisíce dolarů (bezmála 1 milion korun). Součástí prodeje byl kromě NFT i fyzický obraz jako součást jednoho balíčku.

NFT je zkratka pro non-fungible token, tedy česky nezaměnitelný žeton. Může jím být každý kus digitálního obsahu, ať už se jedná o zvuk, obraz nebo video. Tyto položky, aktiva, jsou unikátní, označují jen jednu konkrétní věc a je možné s nimi obchodovat na speciálních internetových tržištích.

„Myslím, že každý člověk by si měl v životě nastavit směr, kudy chce jít. Zanalyzovat, jestli je to pro něj správný směr a tím se vydat. Na cestě pak musí překonávat překážky, jedna zleva, druhá zprava. Ty se musíme pokusit přeletět. Na plátně je vyobrazen kolibřík, který je pro mě symbolem aktivity. A právě aktivitu potřebujeme, abychom překážky mohli překonat,’“ řekl Joe Muczka jr., autor NFT.



Do fenoménu NFT proniká stále více českých umělců. Již dříve se na trhu s digitálními obrazy angažoval výtvarník Julius Reichel, nově jsou to například fotograf Martin Stránka nebo digitální designer Ondřej Zunka. Zunkovo dílo I am a Fishhead (Jsem rybí hlavou) se nedávno na NFT trhu Binance prodalo za 18 tisíc dolarů (téměř 396 tisíc korun).